Сегодня исполняется 60 лет заслуженному артисту РФ Валерию Меладзе

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Меладзе

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляют певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин:

— Дорогой Валера! Мы очень давно знакомы, с первых шагов на сцене — лет тридцать точно! Начиная со «Ступеней Парнаса», наши пути пересекались, пролегали иногда вместе, иногда параллельно. Но всегда сопровождались дружбой и взаимной поддержкой. Ты — ярчайший исполнитель, твой голос и песни не стареют, и их все любят от мала до велика. С годами, как великолепное грузинское вино, ты и твое творчество крепчают, становятся ярче, переливаются новыми красками! Мы точно знаем, что в душе ты очень добрый человек. Поэтому желаем тебе здоровья, творческого запала, новых замечательных песен, семейного благополучия и всего самого наилучшего! Ждем новых открытий от вашего творческого и нерушимого тандема с твоим братом Костей. Когда вы творите вместе, то представляете уникальное культурное явление. Хотя «мы не знаем наших судеб // Но пусть все, кого мы любим, небеса хранят // Только ты не теряй» себя и всех нас!!! Мы рядом!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»