Губернатор Петербурга Беглов торжественно открыл Троицкий мост после ремонта

Губернатор Петербурга Александр Беглов торжественно открыл отремонтированный Троицкий мост, сообщает пресс-служба Смольного. Первым обновленную переправу пересек трамвай. На мосту уложили порядка 2300 погонных метров современных рельсов, которые способствуют повышению скорости и плавности движения трамваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Также специалисты обновили 10 тысяч кв. м. дорожного покрытия и заменили около 207 погонных метров деформационных швов, которые менялись в 2002 году в рамках реконструкции. Основные работы на Троицком мосту начались еще в феврале, в марте Смольный принял новую схему дорожного движения, которая позволила сократить сроки ремонта.

Переправу для автомобилистов закрыли в начале апреля. Специалисты «Мостотреста» провели визуальные и инструментальные обследования, в ходе которых были выявлены многочисленные деформации. По словам господина Беглова, обновить переправу удалось раньше срока.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ко дню Победы городские власти подсветили Дворцовый и Троицкий мост праздничной подсветкой.

Андрей Маркелов