В Перми ликвидировали еще одно юрлицо девелопера-банкрота «Камская долина»

В Перми завершено конкурсное производство в отношении жилищно-строительного кооператива «Синица», свидетельствуют данные краевого арбитражного суда. Согласно Rusprofile, общество числится ликвидированным с 29 мая текущего года. Ранее компания занималась покупкой и продажей собственного недвижимого имущества и входила в пермскую ГК «Камская долина».

Как свидетельствует решение Арбитражного суда, в конкурсную массу должника в результате проведения конкурсного производства поступило 1,1 млн руб., из них 712 тыс. руб — в результате реализации имущества, 299,8 тыс. руб. — от погашения дебиторской задолженности, 95,1 тыс. руб. — входящий остаток денежных средств на счете должника. При этом текущие обязательства в сумме 4,4 млн руб. не погашены «ввиду недостаточности денежных средств у должника».

АО «Камская долина» ликвидировано в 2018 году. Общество было образовано в 1992 году и являлось головной компанией пермского строительного холдинга. Холдинг контролировался топ-менеджментом — гендиректором Андреем Гладиковым и председателем совета директоров Алевтиной Романовой. До 2016 года был крупнейшим пермским застройщиком. В 2015 году группа сдала 108 тыс. кв. м. В начале 2017 года группа столкнулась со сложностями: финансовые претензии к ее компаниям предъявили контрагенты и подрядчики. Кроме того, возникли задержки со сдачей объектов. В арбитраж были поданы иски о признании банкротами нескольких компаний холдинга, в том числе ключевых — АО «ЦУП» (прежнее название — АО «КД групп») и АО «Камская долина». Ключевой кредитор — Сбербанк, сумма его требований превысила 1 млрд руб. Топ-менеджмент группы пояснял, что проблемы у группы возникли из-за сужения рынка, вследствие чего холдинг не смог исполнять обязательства перед банком в прежнем режиме. При этом отмечалось отсутствие диалога со Сбербанком.