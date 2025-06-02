Дилеры предлагают ФАС запретить прямые онлайн-продажи автомобилей

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) обратилась в ФАС с предложением запретить производителям и дистрибуторам автомобилей прямые онлайн-продажи населению. Соответствующее письмо президента РоАД Алексея Подщеколдина на имя главы ФАС Максима Шаскольского от 29 мая есть у «Ведомостей».

Инициатива направлена против пункта в проекте национального плана по развитию конкуренции на 2026–2030 годы, где предусмотрено развитие прямых онлайн-продаж от производителей и дистрибуторов до 5% от общего объема к концу 2026 года. Как сообщал «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году выросли до до 1,57 млн штук.

РоАД настаивает на полном запрете таких продаж, аргументируя это необходимостью защиты потребителей и поддержания конкуренции. В ассоциации подчеркивают, что дилеры обладают мощностями для ремонта и обслуживания, которых обычно нет у производителей.

По мнению РоАД, развитие прямых продаж может ущемить интересы дилеров: привести к поставкам неликвида, фиксации цен, разделу рынка или навязыванию агентских схем. В качестве альтернативы полному запрету ассоциация предлагает исключить из плана упоминание производителей и дистрибуторов, распространив норму о 5% доле онлайн-продаж на всех участников рынка.