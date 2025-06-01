Остановка по китайскому требованию

В восьмой день Открытого чемпионата Франции по теннису завершила свои выступления в Париже россиянка Людмила Самсонова. Впервые дойдя до четвертого круга Roland Garros, она уступила в трех сетах седьмой ракетке мира олимпийской чемпионке Чжэн Циньвэнь из Китая. Корреспондент “Ъ” Евгений Федяков сначала более двух часов наблюдал за игрой Самсоновой на корте Сюзанн Ленглен, а затем встретился с ней в пресс-центре.

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Фото: Lindsey Wasson / AP Людмила Самсонова

Фото: Lindsey Wasson / AP

Логику развития событий в этой встрече, которая завершилась в то самое время, когда на Елисейских полях начинался чемпионский парад футболистов ПСЖ, новоиспеченных победителей Лиги чемпионов, было бы трудно обнаружить даже под микроскопом. Людмила Самсонова, которая впервые оказалась в четвертом круге Roland Garros, абсолютно на равных сражалась с соперницей, чья беспроигрышная серия на кортах этого стадиона продлилась уже до десяти матчей.

Для китаянки Чжэн Циньвэнь, которая в прошлом году выиграла в Париже Олимпийские игры, грунтовое покрытие уже давно не таит секретов. Отлично приспособившись к нему на площадках Барселоны, где с ней работает испанский тренер Пере Риба, она особенно хорошо чувствует грунт в сухую погоду, которая установилась в Париже сейчас.

Мощная первая подача, острые удары с обеих сторон и, конечно, великолепное передвижение по корту, умение проскальзывать на нем и ловить нужную точку удара при отражении трудных мячей — все это Чжэн Циньвэнь научилась делать не хуже четырехкратной (2020, 2022–2024) чемпионки Roland Garros Иги Швёнтек, которая в полуфинале Олимпиады проиграла китаянке в двух сетах, а вчера вышла в четвертьфинал после тяжелейшей победы над Еленой Рыбакиной из Казахстана — 1:6, 6:3, 7:5.

Однако Самсонова на протяжении двух с половиной часов не уступала Чжэн Циньвэнь ни в одном из теннисных компонентов, а по качеству второй подачи даже превосходила ее.

Первый сет, во второй половине которого теннисистки дважды обменялись геймами, выигранными на чужих подачах, завершился тай-брейком. Самсонова вела — 4:2, но уступила самое важное, последнее очко, поспешив форсировать ситуацию ударом справа. Зато вторая партия прошла с ее большим преимуществом. На одном из отрезков игры россиянка оставила за собой восемь розыгрышей подряд, а Чжэн Циньвэнь тем временем грешила двойными ошибками, которых у нее в общей сложности набралось восемь при десяти эйсах.

Перед началом третьего сета китаянка взяла большой перерыв, отправившись в подтрибунное помещение. А вернувшись оттуда предельно сконцентрированной, снова усилила игру. Это был классический случай, когда в решающий момент сказался класс той соперницы, которая имеет больше титулов и стоит выше в рейтинге. В шестом и восьмом геймах Самсонова на своей подаче несколько раз допустила обидные ошибки при фирменном ударе справа. И если в седьмом гейме ей удалось сделать ответный брейк, то девятый, в котором Чжэн Циньвэнь имела 0:30, все-таки оказался последним. В итоге — 6:7 (5:7), 6:1, 3:6 за 2 часа 47 минут. За счет большого преимущества во второй партии Самсонова в сумме выиграла 102 против 96 очков.

«Мне надо было выигрывать в двух сетах, ведь в первой партии у меня были все шансы, а во второй — большое преимущество. В третьем сете она стала подавать намного лучше, а мне не хватило агрессивности»,— отметила Самсонова.

Корреспондент “Ъ” поинтересовался, как теннисистка оценивает две последние недели. Ведь в прошлую субботу она едва не выиграла титул на турнире в Страсбурге, где дошла до финала. «Последние две недели получились замечательными. Рада, что провела свой лучший грунтовый сезон. Я постараюсь взять из него все позитивное и буду работать дальше»,— сказала она.

По итогам турнира Самсонова, на данный момент 18-я ракетка мира, сохранит свое место в топ-20. Соперницей Чжэн Циньвэнь в одном из двух четвертьфиналов в верхней половине сетки будет первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, которая победила американку Аманду Анисимову — 7:5, 6:3. Швёнтек же в другом четвертьфинале встретится с украинкой Элиной Свитолиной, сломившей сопротивление прошлогодней финалистки Roland Garros итальянки Джасмин Паолини — 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.

Евгений Федяков