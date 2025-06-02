ЕР подобрала для Минобороны перспективные разработки двойного назначения

«Единая Россия» (ЕР) совместно с поддерживаемым ею Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и фондом «Эра» подвела итоги акселератора для технологических инициатив двойного назначения, сообщили “Ъ” в ЦБСТ.

Победителями стали компании—разработчики проектов в сфере искусственного интеллекта, машинного зрения и производства электромоторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пять компаний — «Дрон Солюшнс», «Лаборатория разработок», «Техсайенс», «Интел дрон» и «Моторно» — станут резидентами ЦБСТ и получат сертификаты на ускоренное прохождение бюрократических процедур для координации работы с Минобороны России как основного заказчика. Следить за их выполнением будет персональный куратор.

Как отметил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков, эти меры позволят довести проекты «до реального результата как можно быстрее», чтобы продукция победителей акселератора в дальнейшем смогла пойти в серийное производство в рамках гособоронзаказа.

Специальный приз от фонда «Наша правда» получили социальные проекты компании «Ментастеп», которая производит военную униформу с защитой от грибка и плесени, а также компании «Пехтра», которая занимается разработкой устройства управления компьютером через мышечные сигналы для помощи людям, перенесшим ампутацию рук.

Напомним, о старте бизнес-акселератора ЦБСТ стало известно зимой (см. “Ъ” от 5 февраля). Основная идея его создания, как отмечал глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин, заключалась в поддержке молодых российских технологических компаний и импортозамещения комплектующих, необходимых для производства отечественных БПЛА.

Дмитрий Сотак