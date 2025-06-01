Деньги долетели с Байконура до приговора

В Москве военный апелляционный суд оставил без изменений приговор по делу о махинациях в Байконуре. По версии следствия, бывший замглавы городской администрации Виктор Лопаткин за взятки обеспечивал коммерсантам подряды на различные работы, а те, в свою очередь, завышали их стоимость, а разницу похищали. Экс-чиновник получил 11 лет, его подельники — мягкие наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Лопаткин (2019 год)

Фото: Администрация города Байконур Виктор Лопаткин (2019 год)

Фото: Администрация города Байконур

Во 2-м Западном окружном военном суде рассмотрены жалобы осужденных и их защиты на приговор, вынесенный в прошлом году 26-м гарнизонным военным судом, расположенным в Байконуре. Тогда суд признал бывшего первого заместителя руководителя городской администрации Байконура Виктора Лопаткина (освобожден от должности в августе 2024 года) виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и путем частичного сложения наказаний по всем эпизодам приговорил к 11 годам колонии строгого режима.

Сообщники Лопаткина — инженер государственного казенного учреждения (ГКУ) «Инженерные работы» Александр Ким, бухгалтер Елена Пономарева и Шаген Варданян, совершившие особо крупное мошенничество, отделались условными сроками от двух до четырех лет со штрафами в размере от 200 до 800 тыс. руб. Генеральный директор ГУП «Жилищное хозяйство» Александр Осипян, признанный виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), был приговорен к штрафу в размере 2 млн руб.

В уголовном деле речь идет о ряде контрактов на проведение различных работ в Байконуре. В частности, по материалам расследования, в 2019 году господин Лопаткин и другие фигуранты заключили контракт на ремонт кровли домов в городе с фирмой-однодневкой, учрежденной самими злоумышленниками.

Работы были проведены по завышенной стоимости, установил суд, фигуранты похитили в результате свыше 7,5 млн руб.

Кроме того, в 2019 и 2020 годах первый замглавы администрации Байконура получил взятки — 1,3 млн и 1,7 млн руб.— за способствование заключению предпринимателями государственных контрактов. Посредником во взяточничестве являлся, по материалам дела, гендиректор государственного унитарного предприятия (ГУП) «Инженерные работы» Осипян, который должен был подыскивать субподрядчиков для проведения работ и обеспечить заключение с ними государственных контрактов от имени ГКУ в качестве заказчика, при условии, что каждый из этих предпринимателей передаст Виктору Лопаткину денежную сумму, эквивалентную 10% от цены контракта.

Защита, посчитав приговор незаконным и необоснованным, в своих апелляционных жалобах просила его отменить — в связи с неправильным применением уголовного закона, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, существенным нарушением Уголовно-процессуального кодекса, а Виктора Лопаткина, Александра Кима, Елену Пономареву, Шагена Варданяна и Александра Осипяна по каждому обвинению оправдать.

Аргументировали адвокаты это тем, что суд принял доводы обвинения, которые были основаны на предположениях и «не были подвергнуты проверке с точки зрения их допустимости и достоверности», а кроме того, не согласовывались между собой и содержали существенные противоречия.

Более того, по мнению защитников, суд фактически изменил объем обвинения Александра Кима, Елены Пономаревой и Шагена Варданяна, указав на совершение ими мошенничества с использованием своего служебного положения, тогда как этот квалифицирующий признак никому из них изначально не вменялся. К тому же суд также не учел то обстоятельство, что фигуранты разных эпизодов дела не поддерживали отношений друг с другом и, соответственно, не могли вступить в преступный сговор, а кроме того, все они на протяжении многих лет имели безупречную деловую репутацию.

Адвокат Александра Кима также обратил внимание на то, что суд, взыскав с его клиента сумму процессуальных издержек, не учел низкий уровень его дохода и нахождение на его иждивении престарелой матери.

Апелляционная инстанция, однако, с аргументами защиты не согласилась и приговор байконурского военного суда утвердила. Связаться с адвокатами осужденных не удалось.

Ефим Брянцев