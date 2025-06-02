Попытка промышленного отскока

Аналитики исследовали причину неожиданного позитивного отскока динамики промышленного выпуска в апреле 2025 года — по данным Росстата, темпы роста показателя тогда ускорились в годовом выражении до 1,5% с 0,8% в марте на фоне оживления месячной динамики с исключением сезонного и календарного фактора до 0,9% с минус 0,7% соответственно. Между тем к консенсусу о причинах такого скачка они не пришли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Если в первом квартале экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) говорили о переходе гражданской промышленности к технической рецессии (хотя ряд макроэкономистов спорил с этим, объясняя эффект аномально высокой базой конца 2024 года из-за особенностей учета), то в апреле «стагнационный позитив», по их оценке, был обеспечен «преимущественно наращиваем добычи и переработки нефти». Аналитики оценили (обратным счетом, с марта 2023 года публикация Росстатом данных о добыче нефти прекращена) увеличение добычи углеводородов в 1,2% в апреле против снижения 0,3% в среднем за месяц в первом квартале 2025 года. Рост был обеспечен увеличением нефтедобычи, тогда как добыча газа не росла (минус 0,4% в апреле после минус 0,5% в среднем за первый квартал). Рост объемов нефтепереработки (плюс 2,2% в апреле против минус 0,1% в среднем за первый квартал) происходил, по всей видимости, преимущественно за счет увеличения экспорта.

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В гражданских же неэнергетических отраслях обрабатывающей промышленности с начала года наблюдается устойчивое снижение выпуска — на 0,7% в месяц в среднем за январь—апрель, в том числе на 0,4% отдельно в апреле 2025 года (см. график), оценивают аналитики центра. В годовом выражении выпуск в гражданских неэнергетических отраслях обработки снизился на 1,6%.

При этом, как отмечают в ЦМАКП, в апреле, как и в марте 2025 года, было на один рабочий день больше, чем годом ранее, и без учета положительного влияния календаря индекс промпроизводства составил бы не более 101%, а в гражданских обрабатывающих отраслях — 97,4%.

Внутри последних наблюдается приостановка сокращения в производстве пищевых продуктов, сокращение выпуска в производстве лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, признаки замедления спада в производстве стройматериалов, возобновление роста в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, рост выпуска в автомобилестроении и снижение в производстве машин и оборудования.

Между тем, по оценке аналитиков Райффайзенбанка, рост промышленности (по их оценке — на 0,5% в апреле к марту с учетом сезонности) обеспечивается машиностроительным комплексом — плюс 0,7 процентного пункта (п. п.) в динамике общего индекса, остальные же отрасли внесли отрицательный вклад в 0,2 п. п. «Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что охлаждение экономической активности в широком круге отраслей (84% всей промышленности) продолжается»,— заключают эксперты банка.

В свою очередь, оценки экономистов Telegram-канала «Твердые цифры» (в пуле ЦБ), хоть и находятся ближе к оценкам ЦМАКП, не фиксируют спада в выпуске машин и оборудования. По ним с поправкой на сезонность промпроизводство в апреле к марту выросло на 0,3%: в добыче на 0,9%, а в обработке — не изменилось. При этом в обработке в лидерах были компьютеры, электроника и оптика (плюс 5,3% за апрель с учетом сезонности), табак (плюс 3,4%) и прочие машины и оборудование (плюс 2%), а в отстающих — изделия из кожи (минус 10,9%), полиграфия (минус 8,7%), прочие транспортные средства (минус 7,9%) и готовые металлические изделия (минус 5,8%).

Артем Чугунов