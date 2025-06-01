За шесть лет число детей с ожирением выросло более чем на треть

С 2018 по 2024 год общий уровень заболеваемости ожирением среди детей до 15 лет увеличился на 36,1%. При этом первичная заболеваемость, то есть процент детей с впервые установленным диагнозом, возросла на 18,8%. Данные обнародовал глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова в НМИЦ детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. «Это угрожающее заболевание, за ним следуют гормональные нарушения, онкологические заболевания, блок метаболических нарушений и многое другое, что влияет на качество взрослой жизни»,— заявил господин Мурашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проблема детского ожирения стоит остро во всем мире, можно говорить об эпидемии, подтверждает эндокринолог сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Анастасия Кирсанова. «Главными причинами являются гиподинамия и неправильное питание,— поясняет она.— Не удается справиться с этой эпидемией потому, что не устраняются эти два фактора. Дети и подростки с избыточным весом воспринимаются в обществе как вариант нормы. Эти дети подрастают и повторяют ошибки своих родителей в образе жизни, питании, воспитывая своих детей».

Ожирение у детей занимает одно из первых мест среди заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, добавляет врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков. Ожирение может приводить, например, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сахарного диабета. Также оно неблагоприятно может сказываться на ментальном здоровье, нередко создает трудности в общении с ровесниками. Остановить пандемию ожирения можно только на государственном уровне, принимая меры по продвижению здорового образа жизни среди граждан, говорит Анастасия Кирсанова.

Дмитрий Казаков уточняет, что для профилактики набора веса важно с рождения формировать здоровые пищевые привычки и поддерживать регулярную физическую активность. Детям не следует заменять основные приемы пищи снеками, сладостями, кондитерскими изделиями, а также не злоупотреблять продуктами из переработанного мяса. Кроме того, по его словам, в детском возрасте особенно опасно придерживаться строгих диет, это плохо как для физического, так и для психологического здоровья, «любые запреты на продукты способны привести к попыткам ребенка есть такую пищу чаще либо тайно».

Доля страдающих от ожирения растет и среди взрослых. В 2023 году Минздрав говорил о 24,6% населения с этой болезнью, в сентябре 2024 года показатель вырос до 27%. Ранее, как сообщал “Ъ”, Всероссийский союз пациентов просил правительство принять дополнительные меры для государственной поддержки пациентов с ожирением (см. “Ъ” от 31 марта).

Наталья Костарнова