Избыточная масса дел

Всероссийский союз пациентов (ВСП), выяснил “Ъ”, попросил правительство принять дополнительные меры для поддержки пациентов, страдающих ожирением. Речь идет примерно о 40 млн человек, по оценкам Минздрава. Союз, в частности, просит государство уделить особое внимание женщинам с избыточной массой тела, поскольку это ухудшает их репродуктивную функцию. В Минздраве “Ъ” заявили, что планируют ввести диспансерное наблюдение пациентов с ожирением 1–2 степени. Другие инициативы ВСП в ведомстве обещают рассмотреть вместе с экспертами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Всероссийский союз пациентов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложения, направленные на поддержку пациентов с ожирением. Союз объединяет 17 общероссийских и межрегиональных организаций, представляющих интересы более 5 млн россиян, страдающих тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями.

ВСП просит правительство проработать на национальном уровне комплекс дополнительных мер по борьбе с ожирением. В России, по оценкам Минздрава на 2024 год, проживает 40 млн человек, страдающих этой болезнью (27% населения).

Союз призывает власти внедрить «персонализированный подход» к лечению таких граждан: «системно» наблюдать пациентов с нарушением метаболического здоровья и в процессе корректировать как их лечение, так поведение и питание.

Отдельно ВСП выделяет вопрос помощи женщинам репродуктивного возраста с избыточной массой тела. В союзе уверены, что эта категория пациенток должна быть в приоритете у системы здравоохранения — как для повышения рождаемости в целом, так и для обеспечения здорового развития будущих поколений. «Ожирение у женщин детородного возраста оказывает критическое влияние на снижение репродуктивной функции, сопровождаясь высокой частотой ановуляции, синдромом гиперандрогении, нарушениями менструального цикла,— говорится в обращении союза.— Режим питания беременных женщин оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья будущего ребенка». В ВСП указывают на необходимость обеспечения женщин, планирующих беременность, препаратами для снижения массы тела и повышение доступности бариатрических вмешательств (операций по уменьшению желудка).

Пациентский союз также предлагает включить в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» (стартовал 1 января 2025 года и действует до 2030 года) целевые показатели, характеризующие распространенность ожирения. Например, обозначить, какова должна быть доля взрослого населения с индексом массы тела (ИМТ) выше 30. Этот индекс, напомним, рассчитывается по формуле масса тела, деленная на рост (в метрах), возведенный в квадрат. Сейчас такого показателя в нацпроекте нет, зато есть другие, в том числе повышение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет; повышение до 13,6% доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Предложения ВСП уже прорабатываются в том числе с привлечением экспертов, заявили “Ъ” в Минздраве.

При этом ведомство говорит, что нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» предусматривает расширение сети центров здоровья для взрослых: речь идет о специальных отделениях при поликлиниках, где можно провести экспресс-диагностику и выявить различные патологии на ранних этапах. «В таких центрах будет впервые внедрено диспансерное наблюдение пациентов с факторами риска, в том числе с избыточной массой тела и ожирением 1–2 степени,— рассказали в Минздраве.— Специалисты будут разрабатывать индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни, рекомендовать индивидуальные программы здорового питания по итогам углубленного профилактического консультирования».

Если на уровне национального здравоохранения проблеме ожирения будут уделять больше внимания, то это хорошо повлияет на здоровье общества в целом, считает руководитель центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону, кофаундер приложения Slimmer Максим Буриков. При этом, считает он, важно, чтобы помощь таким пациентам оказывалась персонализировано и в несколько этапов. Сначала нужно акцентировать внимание на здоровом образе жизни, доступности здорового питания и физической активности. Далее, когда уже развивается ожирение и профилактические методы не помогают, обратиться к медикаментозной поддержке и психотерапии. В случаях морбидного ожирения (при ИМТ равном или более 40, когда, например, при росте 180 см масса тела превышает 133 кг) когда консервативные методы неэффективны, прибегнуть к бариатрической хирургии.

«Часто возникает мнение, что если пациент сам виноват в своем весе, то ему следует решать свои проблемы самостоятельно,— резюмирует господин Буриков.— Но в итоге эти люди сталкиваются с необходимостью замены суставов, назначения препаратов для снижения давления. В результате общество в целом несет значительные расходы на лечение этой категории пациентов». По мнению эксперта, обеспечение доступности лечения ожирения и связанных с ним заболеваний поможет снизить затраты на здравоохранение в будущем.

Наталья Костарнова