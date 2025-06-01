В районе атаки БПЛА в Приангарье перекрыто движение по федеральной трассе

В Иркутской области на 1794-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» закрыто движение для всех видов автотранспорта в связи с беспилотной опасностью. Как сообщает ФКУ Упрдор «Прибайкалье», ограничение было введено в 18:50 местного времени (13:50 мск). Объезд проложен через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе.

«На месте работают два экипажа Госавтоинспекции и сотрудники подрядной организации. Водителей просят соблюдать сигналы регулировщиков, скоростной режим и не совершать остановок без экстренной необходимости в районе указанного участка»,— отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в вечернее время 1 июня произошла атака дронов на воинскую часть «Белая» в Иркутской области, где базируются сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. По информации губернатора Игоря Кобзева, дроны выпускались из фуры.

Влад Никифоров, Иркутск