Глава Минобороны Великобритании заявил о готовности страны сражаться с Россией

Великобритания развивает военно-промышленный комплекс строительством новых фабрик, чтобы иметь возможность вступить в прямое столкновение с Россией. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Хили

Фото: Jeff Overs / BBC / Handout / Reuters Джон Хили

Фото: Jeff Overs / BBC / Handout / Reuters

«Стратегический оборонный обзор, который будет опубликован завтра (2 июня.— "Ъ"), изложит видение того, как наши силы должны реагировать, а также как мы можем обеспечить безопасность британского народа... Это послание Москве. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется»,— высказался глава британского Минобороны (цитата по Daily Express).

По решению правительства Великобритания вложит 1,5 млрд фунтов (около 159 млрд руб.) в строительство шести фабрик по производству оружия. Министр обороны рассказал о планах страны вкладывать в производство боеприпасов до 6 млрд фунтов (636 млрд руб.) в год в течение созыва парламента.

Накануне The Guardian писала, что в обзоре, который будет опубликован 2 июня, Великобритания объявит о наступлении «новой эры угроз». Предположительно главной угрозой нацбезопасности государства в нем назовут Россию. Также в документе повторят обязательство об увеличении оборонного бюджета страны до 2,5% ВВП к 2027 году, принятое премьер-министром Киром Стармером в феврале.

Екатерина Отрашкевич