The Guardian: Великобритания объявит Россию угрозой нацбезопасности

Великобритания 2 июня представит стратегический обзор обороны. Ожидается, что 130-страничный документ предупредит о «непосредственной и неотложной» опасности, исходящей от России, и будет в значительной степени основан на «уроках, извлеченных из войны на Украине», сообщает The Guardian.

По данным газеты, также внимание в обзоре сосредоточат на Китае. Он представлен как «изощренный и настойчивый вызов», который временами готов сотрудничать с Россией, а также с двумя «региональными разрушителями» поменьше — Ираном и Северной Кореей. При этом в документе не будет сказано, что «Великобритания уже вступила в войну с Россией», отмечает The Guardian.

Согласно документу, беспилотники, искусственный интеллект и другие технологии «меняют характер войны более радикально, чем когда-либо в истории». В результате в наши дни возникла самая высокая военная угроза безопасности со времен окончания холодной войны. Обзор предусматривает создание добровольческих отрядов для защиты критической инфраструктуры от БПЛА и терактов. Также в документе затронут вопрос увеличения британской армии до 73 тыс. человек.

Обзор был подготовлен под руководством бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона. В документе повторят обязательство, принятое премьер-министром Киром Стармером в феврале, об увеличении оборонного бюджета страны до 2,5% ВВП к 2027 году.