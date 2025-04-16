Бизнес настаивается в регионах

Инвесторы пошли в региональные рюмочные. Они опережают кофейни по числу франшиз, говорят опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Все потому, что настойки — высокомаржинальный продукт, наценка вдвое выше, чем в ресторанном сегменте. Сколько стоит открыть бизнес под чужой вывеской? И какие франшизы в топе запросов? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В топ-50 популярных франшиз по версии РБК произошли заметные изменения. Впервые за всю историю рейтинга сменился лидер. Поставщика офисных программ «1С» по числу заключенных контактов сместил сервис квартирных решений «Самолет Плюс», который до этого вообще не фигурировал в списках.

В первой десятке по запросам сервисные центры по ремонту телефонов, компьютерные клубы, салоны красоты, автосервисы, медицинские лаборатории и общепит. И если брать рестораны, то в тренде грузинская кухня, которая сместила итальянскую, и рюмочные. На полноформатный ресторан нужно 40 млн руб., а чтобы открыть питейное заведение на разлив — от 4 млн руб. Франшиза обойдется до 1,5 млн руб. Но чаще бизнес предпочитает развивать собственные проекты, говорит эксперт по настойкам, основатель сети «Рюмкабар» Елена Кириллова: «Простота в открытии и в работе, не нужно много персонала, нет официантов, это очень легкая технология, но при этом самый высокомаржинальный проект, если говорить про ресторанный бизнес.