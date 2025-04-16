Бизнес настаивается в регионах
Какие франшизы сейчас популярны у бизнесменов
Инвесторы пошли в региональные рюмочные. Они опережают кофейни по числу франшиз, говорят опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Все потому, что настойки — высокомаржинальный продукт, наценка вдвое выше, чем в ресторанном сегменте. Сколько стоит открыть бизнес под чужой вывеской? И какие франшизы в топе запросов? Выясняла Аэлита Курмукова.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В топ-50 популярных франшиз по версии РБК произошли заметные изменения. Впервые за всю историю рейтинга сменился лидер. Поставщика офисных программ «1С» по числу заключенных контактов сместил сервис квартирных решений «Самолет Плюс», который до этого вообще не фигурировал в списках.
В первой десятке по запросам сервисные центры по ремонту телефонов, компьютерные клубы, салоны красоты, автосервисы, медицинские лаборатории и общепит. И если брать рестораны, то в тренде грузинская кухня, которая сместила итальянскую, и рюмочные. На полноформатный ресторан нужно 40 млн руб., а чтобы открыть питейное заведение на разлив — от 4 млн руб. Франшиза обойдется до 1,5 млн руб. Но чаще бизнес предпочитает развивать собственные проекты, говорит эксперт по настойкам, основатель сети «Рюмкабар» Елена Кириллова: «Простота в открытии и в работе, не нужно много персонала, нет официантов, это очень легкая технология, но при этом самый высокомаржинальный проект, если говорить про ресторанный бизнес.
В тренде настойки. Наценка на них начинается с 700%, а средняя в ресторанной индустрии составляет 280-300%». Окупаемость рюмочных начинается от года, утверждают собеседники “Ъ FM”, но чтобы открыть бар авторских настоек нужно еще научиться их готовить. А это дополнительные инвестиции. Рынок франшиз тормозит высокая ключевая ставка и дорогие кредиты. Многие предпочитают собственному бизнесу депозиты, что приносят от 20 % годовых. Но при этом растет число профессиональных инвесторов, замечает директор Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко: «В стране на руках 54 трлн руб. Те люди, у которых эти деньги есть, много раз попадали во всякие истории с деноминацией и деофшоризацией и прекрасно понимают, что нести деньги в банк нельзя. И они пошли со своими средствами в реальный сектор. Есть спрос на франшизы до 10 млн руб., то есть сопоставимые со стоимостью машины. Покупают все, что связано с продуктовым ритейлом и заполняет первые этажи в новых микрорайонах, начиная от всяких винотек, заканчивая персональными услугами». Но найти свободную площадку в столичных микрорайонах практически невозможно. Инвесторы скупают коммерческую недвижимость на первых этажах вместе с франшизами. На фоне высокой конкуренции, многие теперь смотрят на регионы. Взять хотя бы компьютерные клубы, что входят в пятерку популярных франшиз по итогам 2024 года. Доходность – 35-40% годовых, средний срок окупаемости 2,5 года. Но чем дальше от Москвы – тем рентабельнее может оказаться бизнес, говорит основатель экосистемы для компьютерных клубов Langame Дмитрий Лукин: «В Москве и Московской области открыто порядка 580 клубов. Если мы говорим про региональные площадки, отдельно стоит отметить маленькие города с населением от 15 тыс. человек и выше. Там клуб на 25-30 мест можно открыть не за 15 млн руб., а за 8 млн руб. Молодым людям клубы открывают чаще всего родители или какие-то старшие инвесторы, чтобы дать первые основы бизнеса, так как это не самый сложный вариант. Паушальные взносы варьируются от 1 млн руб. до 5 млн руб.». Компьютерные клубы — это не просто зал, где можно поиграть в современные игры на высоких настройках, но и место досуга с ресторанным обслуживанием. Работают они круглосуточно. За одно посещение клиенты в среднем оставляют по 1,5 тыс. руб. и ходят трижды в неделю. Если брать премиальные компьютерные клубы Москвы, там чеки превышают 50 тыс. руб. С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".
Окупаемость рюмочных начинается от года, утверждают собеседники “Ъ FM”, но чтобы открыть бар авторских настоек нужно еще научиться их готовить. А это дополнительные инвестиции. Рынок франшиз тормозит высокая ключевая ставка и дорогие кредиты. Многие предпочитают собственному бизнесу депозиты, что приносят от 20 % годовых. Но при этом растет число профессиональных инвесторов, замечает директор Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко: «В стране на руках 54 трлн руб. Те люди, у которых эти деньги есть, много раз попадали во всякие истории с деноминацией и деофшоризацией и прекрасно понимают, что нести деньги в банк нельзя. И они пошли со своими средствами в реальный сектор. Есть спрос на франшизы до 10 млн руб., то есть сопоставимые со стоимостью машины.
Покупают все, что связано с продуктовым ритейлом и заполняет первые этажи в новых микрорайонах, начиная от всяких винотек, заканчивая персональными услугами». Но найти свободную площадку в столичных микрорайонах практически невозможно. Инвесторы скупают коммерческую недвижимость на первых этажах вместе с франшизами. На фоне высокой конкуренции, многие теперь смотрят на регионы. Взять хотя бы компьютерные клубы, что входят в пятерку популярных франшиз по итогам 2024 года. Доходность – 35-40% годовых, средний срок окупаемости 2,5 года. Но чем дальше от Москвы – тем рентабельнее может оказаться бизнес, говорит основатель экосистемы для компьютерных клубов Langame Дмитрий Лукин: «В Москве и Московской области открыто порядка 580 клубов. Если мы говорим про региональные площадки, отдельно стоит отметить маленькие города с населением от 15 тыс. человек и выше. Там клуб на 25-30 мест можно открыть не за 15 млн руб., а за 8 млн руб. Молодым людям клубы открывают чаще всего родители или какие-то старшие инвесторы, чтобы дать первые основы бизнеса, так как это не самый сложный вариант. Паушальные взносы варьируются от 1 млн руб. до 5 млн руб.». Компьютерные клубы — это не просто зал, где можно поиграть в современные игры на высоких настройках, но и место досуга с ресторанным обслуживанием. Работают они круглосуточно. За одно посещение клиенты в среднем оставляют по 1,5 тыс. руб. и ходят трижды в неделю. Если брать премиальные компьютерные клубы Москвы, там чеки превышают 50 тыс. руб.
Но найти свободную площадку в столичных микрорайонах практически невозможно. Инвесторы скупают коммерческую недвижимость на первых этажах вместе с франшизами. На фоне высокой конкуренции, многие теперь смотрят на регионы. Взять хотя бы компьютерные клубы, что входят в пятерку популярных франшиз по итогам 2024 года.
Доходность – 35-40% годовых, средний срок окупаемости 2,5 года. Но чем дальше от Москвы – тем рентабельнее может оказаться бизнес, говорит основатель экосистемы для компьютерных клубов Langame Дмитрий Лукин: «В Москве и Московской области открыто порядка 580 клубов. Если мы говорим про региональные площадки, отдельно стоит отметить маленькие города с населением от 15 тыс. человек и выше.
Там клуб на 25-30 мест можно открыть не за 15 млн руб., а за 8 млн руб. Молодым людям клубы открывают чаще всего родители или какие-то старшие инвесторы, чтобы дать первые основы бизнеса, так как это не самый сложный вариант. Паушальные взносы варьируются от 1 млн руб. до 5 млн руб.».
Компьютерные клубы — это не просто зал, где можно поиграть в современные игры на высоких настройках, но и место досуга с ресторанным обслуживанием. Работают они круглосуточно. За одно посещение клиенты в среднем оставляют по 1,5 тыс. руб. и ходят трижды в неделю. Если брать премиальные компьютерные клубы Москвы, там чеки превышают 50 тыс. руб.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".