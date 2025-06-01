Голландцу не хватило колес

Гонщик McLaren Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Испании и упрочил свое лидерство в чемпионате, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис. То есть McLaren снова отметился дублем и сделал еще один шаг к тому, чтобы превратить выявление чемпиона мира во внутрикомандное дело оранжевых. Но вовсе не они, а Макс Ферстаппен сделал гонку запоминающейся. Четырехкратный чемпион мира в конце повел себя словно обиженный ребенок, нарвался на штраф и оказался только на десятом месте.

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Фото: Diogo Cardoso / DeFodi / ZUMA Press / ТАСС Макс Ферстаппен

Фото: Diogo Cardoso / DeFodi / ZUMA Press / ТАСС

Гран-при Испании должен был стать, скажем так, обычной гонкой. Не скучной до невозможности, конечно, как, например, состоявшийся неделю назад Гран-при Монако, но одной из тех, про которые сказать особо и нечего. Первую линию стартового поля занимали два гонщика McLaren, обладатели двух быстрейших машин, Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Следом притаился Макс Ферстаппен. Когда погасли огни, лидер Red Bull вроде попытался внести в действо изюминку, сходу обогнав Норриса, который опять проспал старт. Но было понятно, что этот эпизод ни на что не влияет, что McLaren быстрее и Норрис свое все равно возьмет.

Так и случилось, и в итоге Пиастри, Норрис и Ферстаппен после пит-стопов выстроились в том же порядке, в котором стартовали.

Впрочем, эстеты из числа любителей поговорить о тактике команд явно не скучали — ее в Барселоне было много. Кто-то, как Ферстаппен, останавливался раньше конкурентов (на время это даже вывело голландца в лидеры), кто-то тянул до последнего, кто-то искал тот самый момент, когда пит-стоп принесет наибольший эффект. Но все это не оказало бы реального влияния на распределение мест среди лидеров, если бы не Кими Антонелли.

У Mercedes итальянца за 11 кругов до финиша что-то случилось с силовой установкой, и он припарковал машину в гравийной ловушке. Ничего страшного. Но застрявший Mercedes дал стюардам возможность выпустить машину безопасности (реальной необходимости в этом не было, боссы гонки явно хотели просто снова собрать пелотон). Причем выпустили машину безопасности аккуратно, подгадав так, чтобы у всех гонщиков была возможность заехать на пит-стоп на том же круге. Не хотели никого обидеть. Почти все и поехали за новой резиной. И вот там уже выяснилось, что у Ферстаппена кончились и мягкие покрышки, и резина «медиум», а остался только «хард», от которого в этот уикенд гонщики шарахались, заявляя, что на нем ездить вообще невозможно.

Это, конечно, не могло закончиться для Ферстаппена ничем хорошим. О том, чтобы попытаться навязать борьбу Пиастри и Норрису, он очевидно уже и не думал. Он просто хотел остаться третьим.

Но на первом же разгоне после рестарта его машина принялась вилять. Причем на прямой! Тут же этим воспользовался Шарль Леклер (Ferrari) и попытался воспользоваться еще и Джордж Расселл (Mercedes). И как ни кричал Ферстаппен в микрофон: «Пусть вернет позицию, он меня пнул!» (не было такого), ему оставалось только смотреть, как красная машина уходит все дальше. Но беды голландца только начинались. Из боксов ему велели пропустить еще и Расселла, потому что в борьбе с ним Ферстаппен нарушил правила.

«Что! Какого! Да вы там совсем уже!» — возмущался Ферстаппен. «Таковы правила»,— ответили ему. И чемпион стал пропускать Расселла. Но потом вдруг передумал и пнул его в бок (тут уже Расселл начал возмущаться). Получилось как-то по-детски. Как если бы капризный мальчик отнял в песочнице лопаточку у своего сверстника, а когда мама велела ее вернуть, просто дал тому в глаз. Ферстаппена все же уговорили, Расселла он пропустил и опустился на пятое место.

Но стюарды этот инцидент без внимания не оставили и выписали голландцу 10 секунд штрафа, что отбросило его сразу на десятое место.

Самое обидное для голландца то, что после гонки стюарды пояснили, что вообще-то он не был обязан пропускать Расселла, а в Red Bull неверно истолковали момент и просто перестраховались. Штраф, впрочем, отменять никто не стал. В общем, нехорошо для Ферстаппена все в Испании получилось.

А вот для Пиастри, наоборот, все сложилось прекрасно. Победа в Барселоне стала для него уже пятой в сезоне. Теперь на счету австралийца 186 очков. У Норриса — 176. Третий Ферстаппен — 137. Похоже, борьба за титул все больше превращается во внутрикомандное дело McLaren.

Александр Петров