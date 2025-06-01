ЦАХАЛ подтвердил гибель главы «Хамаса»

Армия обороны Израиля заявила, что в результате удара по подземной инфраструктуре под госпиталем в Хан-Юнисе погиб глава военного крыла движения «Хамас» Мухаммед Синвар. 28 мая о его смерти сообщал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«ЦАХАЛ и Космическое агентство Израиля публикуют кадры, запечатлевшие удар по подземной инфраструктуре под Европейским госпиталем в Хан-Юнисе, в результате которого были ликвидированы Мохаммад Синвар и Мохаммад Сабанех»,— говорится в сообщении израильской армии в Telegram.

В публикации говорится, что удар по больнице не нанес ущерба, угрожающего функциональности учреждения. «До и во время удара были приняты меры по минимизации риска причинения вреда гражданскому населению»,— добавил ЦАХАЛ.

18 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Мухаммеда Синвара нашли мертвым на юге сектора Газа. Вместе с ним погибли десять его помощников.

Мухаммед Синвар — брат Яхьи Синвара, который возглавил палестинское движение в августе 2024 года. В октябре того же года он был убит, после чего «Хамас» возглавил Мухаммед.