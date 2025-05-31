Искусство ислама, кожа Земли и магия пространства

Первая неделя лета в Нижнем Новгороде будет богата на события. В городе развернутся фестивали «Столица закатов», «Стрелка» и «Комедiя-Фест», откроются выставки художников и скульпторов, пройдут иммерсивные экскурсии и интерактивные программы. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспонаты выставки «Кожа Земли» в бывшей гостинице Ермолаевых

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экспонаты выставки «Кожа Земли» в бывшей гостинице Ермолаевых

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

30 мая в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открылся главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». Выставка объединила более 250 работ 70 художников из 33 стран. В фокусе главного проекта — тонкая оболочка Земли, сравнимая с кожным покровом, и ее незаменимая роль в жизни планеты.

Выставочное пространство на Мытном рынке образно поделено на два раздела — Эдем и чистилище, там собраны работы, исследующие антропогенное воздействие на природу и его последствия.

Экспозиция, занявшая все четыре этажа гостиницы Ермолаевых, обращена к сакральному поклонению природе. Художники, которые представили там свои произведения, часто прибегали к практикам коренных народов и использовали в работе натуральные материалы.

Выставка будет работать до 1 октября. Обычный билет стоит 600 руб., льготный — 300 руб. «Ъ-Приволжье» подготовил фотогалерею с открытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девушка играет на саксофоне на фестивале «Столица закатов»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Девушка играет на саксофоне на фестивале «Столица закатов»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

30 мая в городе открылся фестиваль «Столица закатов». В 20:30 31 мая на сцене «Ракушка» в Александровском саду начнется концерт певицы Евы Польны, билет стоит 2,7 тыс. руб. Продолжится программа «Соло на закате». В субботу на смотровой площадке рядом с верхней станцией фуникулера в кремле выступит скрипачка Anny Ly (начало в 19:00), на набережной Федоровского — солистка Made orchestra и «Оркестр не за горами» Таня Щёлокова (19:00), у катера «Герой» на Нижневолжской набережной — диджей Real (20:00), на Стрелке — диджей Waitingfortheend (21:00). В 19:00 в воскресенье у верхней станции кремлевского фуникулера состоится концерт саксофонистки Sofia Jazz, в 20:00 на набережной Федоровского выступит дуэт Prekrasno. Вход на «Соло на закате» свободный.

31 мая в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открылась «Магия пространства» — первая выставка художников Эдуарда и Евгения Гороховских в Нижнем Новгороде.

«Отец и сын прошли долгий творческий путь. В их творчестве живопись, графика, фотография, являясь классическими видами искусства, переходят на другой уровень, в иное измерение, где есть место чему-то сверхреальному и магическому»,— рассказала куратор Ольга Ёлкина.

В экспозиции представлены ранние работы, фотоколлажи, поздняя графика и живопись Эдуарда Гороховского, а также серия картин о небе и живописные метаморфозы Евгения Гороховского, дополненные авторским текстом. Выставка будет открыта до 6 июля. Посетить ее можно по единому билету в корпус. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный фестиваль искусств «Стрелка»

Фото: vk.com / operann Международный фестиваль искусств «Стрелка»

Фото: vk.com / operann

В Нижнем Новгороде продолжается VII международный фестиваль искусств «Стрелка». 31 мая в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж состоится концерт «Шедевры русского романса», а 1 июня — «Жемчужины Бельканто». Музыку исполнят заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, солисты Мариинского театра Екатерина Савинкова и Иван Бородулин, солисты Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Екатерина Лукаш и Данил Сахаров, солист Большого театра Узбекистана имени Навои Отабек Назиров и солист театра «Новая Опера» Константин Федотов.

2 июня со сцены Пакгауза прозвучат канцоны Беллини, 3 июня — канцоны Россини, 4 июня — канцоны Доницетти, их исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. 6 июня состоится концерт «Романсы на стихи Пушкина — от современников к современности». В день рождения поэта сочинения композиторов XIX-XX веков исполнят также солисты Нижегородского оперного театра.

Все ближайшие концерты фестиваля будут начинаться в 19:00. Билеты — от 500 руб. до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петух из соломы, гуляния на Щелоковском хуторе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Петух из соломы, гуляния на Щелоковском хуторе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

1 июня музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41 проведет интерактивную программу старинных нижегородских игр «Вышла курица с подклети». Мероприятие начнется в 12:00. Для детей вход бесплатный, взрослый билет стоит 200 руб., льготный (для студентов и пенсионеров) — 150 руб.

1 июня в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 откроется цикл лекций «Искусство ислама». Первая встреча будет посвящена основам исламской архитектуры, участники рассмотрят три ключевых типа сооружений: мечети, медресе и минареты. Мероприятие начнется в 14:00, билеты можно купить в кассе музея перед лекцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Факультатив по современному танцу

Фото: vk.com / arlekinonn Факультатив по современному танцу

Фото: vk.com / arlekinonn

1 июня в Арсенале (Волго-Вятский филиал Пушкинского музея в шестом корпусе кремля) пройдет лекция педагога и хореографа Екатерины Аникиной «Куда приводит импровизация». Продолжит программу показ трех этюдов — результатов работы факультатива по современному танцу в рамках работы Заслуженного коллектива народного творчества РФ «Арлекино». Мероприятие начнется в 16:00, вход по регистрации.

1 июня в Манеже кремля состоится иммерсивная экскурсия «Нить памяти» в экспозиции выставки «Великая страна — великая Победа». Участникам расскажут, как горьковчане ковали победу в тылу. Экскурсия начнется в 17:30, билет стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Матрешки-disco»

Фото: Коми-Пермяцкий драматический театр им. М. Горького Спектакль «Матрешки-disco»

Фото: Коми-Пермяцкий драматический театр им. М. Горького

Со 2 по 10 июня в Нижегородском театре комедии на улице Грузинская, 23 пройдет IV всероссийский моножанровый театральный фестиваль «Комедiя-Фест». В программе спектакли «Одураченный муж» Минского драмтеатра имени М. Горького, «Космос» Карельского драмтеатра «Творческая мастерская», «Собака на сене» Костромского драмтеатра имени А.Н. Островского, «Матрешки-disco» Коми-Пермяцкого драмтеатра им. М. Горького, «Балаган» Нижегородского театра комедии, «Нервная система и шмат сала» Мытищинского театра драмы и комедии «Фэст», «Манолито очкарик» Омского ТЮЗа, «Вредный элемент» Русского драмтеатра республики Башкортостан, «Мандат» Московского театра «Студия театрального искусства». В продаже остались билеты на четыре спектакля по цене от 300 руб. до 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров»

Фото: Арсенал Международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров»

Фото: Арсенал

В Арсенале продолжается XII международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров». В 18:30 3 июня зрителям покажут документальный фильм «Маркос — сила воли» (2024, режиссер Зоран Джорджевич). Картина расскажет о бразильском художнике Маркосе Сантосе де Сан-Жозе-дус-Кампусе, который родился с церебральным параличом и поэтому не может пользоваться руками, ему приходится все делать ногами. Вход бесплатный, по регистрации. Киносеансы будут идти по вторникам до 1 июля.

3 и 6 июня в планетарии имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20 пройдет сеанс «Звездное небо лета». Слушателям расскажут, какие звезды сияют на небосклоне в это время года, какие созвездия можно наблюдать и как самим отыскать их на ночном небе. Мероприятия будут начинаться в 18:00, билет стоит 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цветы подсолнечника на фоне звездного неба

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Цветы подсолнечника на фоне звездного неба

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

4 июня в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И откроется выставка «Сергей Конёнков. XX век». Это совместный проект РОСИЗО и НГХМ, исследующий героику, космогонию и пророчества в творчестве советского скульптора.

«Сергея Конёнкова называли модернистом, авангардистом, соцреалистом, художником Серебряного века. Он работал с бронзой, гипсом, мрамором, деревом, оставив после себя более 800 скульптурных композиций»,— отметили организаторы.

Собранные в экспозиции произведения разделены на три тематических блока: религия (от мессии до демона), власть (вожди и герои), язычество (гедонизм и женское начало). Выставка будет работать до 22 июля. Обычный билет стоит во вторник стоит 200 руб., со среды по пятницу — 300 руб., в выходные и праздники — 400 руб.

4 июня в Арсенале журналистка и фотограф Анастасия Макарычева проведет дискуссию «Городские фотоклубы», организованную в рамках выставки уличной фотографии 1980–2000-х годов «Свой город». Своими воспоминаниями о работе горьковских фотоклубов поделятся фотографы Алик Якубович, Михаил Храповицкий, Владимир Ермолаев. Мероприятие начнется в 19:00, посетить его можно бесплатно по предварительной регистрации.

Какие выставки продолжают работу До 1 июня в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина, 2/2 открыта выставка «Архитектура памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. До 8 июня в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыты четыре выставочных проекта, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: «С "Лейкой" и блокнотом. Военные фотокорреспонденты ТАСС 1941–1945 гг.», «Люди труда и Победы», «Дороги войны» и «Здравствуйте, мои дорогие». До 5 июня в «Рекорде» на улице Пискунова, 11 открыта выставка нижегородского фотографа Марии Гулыниной «Волшебный лес». До 15 июня в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка семи современных художников «Гормон стыда». До 15 июня в бывшем офисном здании «Пирс» на улице Рождественская, 49Б открыта выставка «Маленький человек» с работами 17 российских художников. До 19 июня в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка нижегородской художницы Оксаны Шилиной «Трансформации в движении». До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства, и выставка «Биография Победы». До 27 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» открыта выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, являющийся частью программы Первого международного биеннале экологического искусства. До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты».

Подготовила Елена Ковалева