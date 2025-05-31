МАГАТЭ: Иран ускорил производство высокообогащенного урана

Иран в течение нескольких месяцев продолжает увеличивать производство высокообогащенного урана. Об этом говорится в закрытом докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которым ознакомилось AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters TV / Reuters Фото: Reuters TV / Reuters

МАГАТЭ выразило «серьезную обеспокоенность» тем, что Тегеран увеличил запасы обогащенного до 60% урана. Агентство обратило внимание на «неудовлетворительное» сотрудничество Ирана по вопросу своей ядерной программы. Специалисты МАГАТЭ также выяснили, что Иран занимался обогащением урана на территории трех объектов, которые находились под следствием, и не предоставлял ООН никаких сведений о своей деятельности.

США и Иран провели уже пять встреч, посвященных сворачиванию ядерной программы Тегерана. Последняя состоялась 23 мая. Препятствием к заключению сделки вновь стала позиция Ирана, который отстаивал свое право на осуществление мирной ядерной программы, необходимой для гражданских целей.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегеран поставит центрифуги на паузу».