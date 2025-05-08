Мосты через Неву будут подсвечены в цветах Георгиевской ленты

У жителей и гостей Санкт-Петербурга будет возможность увидеть Дворцовый и Троицкий мосты с праздничной подсветкой. Фонари на них, а также на мосту Бетанкура буду гореть в цветах Георгиевской ленты, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Подсветку включат вечером 8 мая, работать она будет до 11 мая включительно в соответствии с графиком наружного освещения города. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Георгиевская лента входит в число главных символов Победы. Ее цвета дополнят праздничное оформление Северной столицы и подчеркнут торжественную атмосферу в День Победы, добавил глава города.

Дворцовый и Троицкий мосты традиционно дополняют тематической подсветкой в праздничные дни. «Лахта Центр» также будет работать с ней — с 8 по 11 мая с 21:30 до 5:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Пискаревском кладбище утром 8 мая возложили цветы и венки к монументу «Мать-Родина».

Татьяна Титаева