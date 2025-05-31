Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовскую компанию «Эксподон» продают за 9,5 млн рублей

Имущественный комплекс обанкротившейся ростовской компании «Эксподон», занимавшейся добычей строительного камня, выставили на торги за 9,5 млн руб. Информация о проведении аукциона опубликована в едином реестре сведений о банкротстве.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По размещенным данным, в лот включили трансформатор, линию электропередачи и подстанцию. Также на продажу выставили здания кухни со столовой, котельной, цеха первичного и вторичного дробления, водохозяйственное сооружение и право аренды земельных участков.

«Стартовая цена составляет 9,5 млн руб. Заявки принимают до 23 июня, а результаты аукциона объявят через четыре дня после завершения приема документов»,- уточняется в сообщении.

ООО «Эксподон» зарегистрировали в поселке Углеродовском Ростовской области в марте 2008 года. Предприятие специализировалось на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Статус банкрота организация получила 22 мая 2025 года.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все