Ростовскую компанию «Эксподон» продают за 9,5 млн рублей

Имущественный комплекс обанкротившейся ростовской компании «Эксподон», занимавшейся добычей строительного камня, выставили на торги за 9,5 млн руб. Информация о проведении аукциона опубликована в едином реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По размещенным данным, в лот включили трансформатор, линию электропередачи и подстанцию. Также на продажу выставили здания кухни со столовой, котельной, цеха первичного и вторичного дробления, водохозяйственное сооружение и право аренды земельных участков.

«Стартовая цена составляет 9,5 млн руб. Заявки принимают до 23 июня, а результаты аукциона объявят через четыре дня после завершения приема документов»,- уточняется в сообщении.

ООО «Эксподон» зарегистрировали в поселке Углеродовском Ростовской области в марте 2008 года. Предприятие специализировалось на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Статус банкрота организация получила 22 мая 2025 года.

Валентина Любашенко