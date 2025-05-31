В Березовой роще Ижевска высадят 500 деревьев после вырубки аварийных насаждений

В парке «Березовая роща» в Ижевске вырубят аварийные деревья, взамен проведут компенсационную высадку 500 новых насаждений, в основном — березы и яблони, сообщает пресс-служба муниципалитета. Кроме того, в парке появятся 650 новых кустарников. Благоустройство парка возобновится в июне. Сообщается, что особое внимание уделяется сохранению природного каркаса парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Благоустройство парка началось три года назад. Оно проходит в несколько этапов. За это время в парке среди прочего обустроили пешеходные дорожки и зону для выгула собак с оборудованием для дрессировки, установили дополнительное уличное освещение и систему видеонаблюдения, смонтировали лестничный сход с пандусом и перилами к реке Карлутке. Был благоустроен родник. Общая стоимость выполненные работ составила 194 млн руб.

Сейчас планируется установить в том числе баскетбольные и волейбольные площадки, воркаут-зоны, веревочный парк и футбольное поле с искусственным газоном. Площадь так называемого «Козьего парка» превышает 9 га. Идет разработка проектной документации. В реализацию следующих этапов вложат более 700 млн руб. Завершить работы планируется к осени 2026 года.