Главу Кемеровского района Кузбасса арестовали по делу о превышении полномочий

Центральный районный суд отправил под стражу главу Кемеровского района Кемеровской области Марину Коляденко. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Она пробудет по стражей до 29 июля, заявили ТАСС в пресс-центре судов региона.

Госпожа Коляденко была задержана 30 мая. Вместе с ней задержали замдиректора по экономике и финансам Павла Старикова и замдиректора по коммерческим вопросам «Кемеровский ДСК» Александр Турбаба. Задержания провели в рамках дела бывшего первого замглавы Кемеровского района Татьяны Коноваловой. В феврале ее обвинили в злоупотреблении полномочиями при приобретении жилья для сирот.

По версии следствия, марте 2023 года Марина Коляденко вступила в преступный сговор с госпожой Коноваловой. С их помощью заключили 35 контрактов на покупку квартир путем инвестирования в строительство. Было перечислено почти 90% аванса на сумму 294 млн руб., но условия контракта не выполнили. Ущерб бюджету региона оценивается примерно в 28 млн руб.