Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число пострадавших при атаке ВСУ по Курской области выросло до 14

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Он уточнил, что в Льговском районе двое детей получили минно-взрывные травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В Рыльске шестеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, в их числе тоже двое детей, один мужчина — в тяжелом состоянии. Они все были госпитализированы.

Сегодня с утра ВСУ также атаковали территорию агрофирмы «Южная» в Рыльском районе. На места начался пожар, его тушат. В соседнем МКД были выбиты и повреждены окна, входная дверь и кровля. Два жильца дома получили легкие ранения, им оказали медпомощь на месте, рассказал господин Хинштейн Telegram.

Ночью БПЛА в Рыльске влетели в два пятиэтажных дома. Изначально сообщалось о семи пострадавших. Еще три человека обратились в больницу после атаки БПЛА по селу Артаково.

Новости компаний Все