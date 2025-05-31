Число пострадавших при атаке ВСУ по Курской области выросло до 14

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Он уточнил, что в Льговском районе двое детей получили минно-взрывные травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В Рыльске шестеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, в их числе тоже двое детей, один мужчина — в тяжелом состоянии. Они все были госпитализированы.

Сегодня с утра ВСУ также атаковали территорию агрофирмы «Южная» в Рыльском районе. На места начался пожар, его тушат. В соседнем МКД были выбиты и повреждены окна, входная дверь и кровля. Два жильца дома получили легкие ранения, им оказали медпомощь на месте, рассказал господин Хинштейн Telegram.

Ночью БПЛА в Рыльске влетели в два пятиэтажных дома. Изначально сообщалось о семи пострадавших. Еще три человека обратились в больницу после атаки БПЛА по селу Артаково.