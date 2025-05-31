Армия Израиля ударила по Сирии, погиб мирный житель

ВВС Израиля нанесли удар по сирийским провинциям Латакия и Тартус. В результате атаки по городу Джебла погиб мирный житель, передает Syria TV. Еще три человека получили ранения в населенном пункте Зама.

Телеканал уточняет, что целью авианалета ВВС Израиля было место дислокации 107-й бригады армии Сирии. Армия Израиля сообщила, что под удар попали склады с оружием, где хранились в том числе противокорабельные ракеты.

Израиль нанес удар по Сирии впервые за два месяца. В начале мая власти двух стран заявили о контактах по поводу нормализации обстановки в регионе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль взглянул на Сирию по-новому».