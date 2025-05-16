Израиль взглянул на Сирию по-новому

Вслед за очной встречей президента США Дональда Трампа с переходным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа и решением о полном снятии санкций с Дамаска, введенных с 1979 года, свою позицию по Сирии решил смягчить и Израиль. Несмотря на то что с момента смены власти в Арабской Республике правительство Биньямина Нетаньяху рассматривало господина аш-Шараа и его окружение как угрозу, расширив в связи с этим военное присутствие в южных районах Сирии, сейчас израильская сторона готова установить отношения с соседней страной в рамках «соглашений Авраама».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: ABIR SULTAN POOL / Reuters, ABIR SULTAN POOL / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: ABIR SULTAN POOL / Reuters, ABIR SULTAN POOL / Pool / Reuters

О том, что израильское руководство меняет свои подходы к Сирии, сообщили источники портала Ynet. По их словам, власти еврейского государства позитивно оценили инициативу Дональда Трампа снять санкции с Дамаска без предварительных условий и установить с ним отношения. С точки зрения Израиля, это даст возможность обезопасить Арабскую Республику от влияния таких иностранных игроков, как Иран. Правительство Биньямина Нетаньяху, как следует из сообщения Ynet, само готово нормализовать отношения с Дамаском в рамках «соглашений Авраама» — серий сделок об арабо-еврейской нормализации под эгидой США.

Источники Ynet подчеркнули, что власти Израиля не выступали против отмены американских санкций против действующего сирийского правительства, пришедшего к власти 8 декабря 2024 года, как сообщали арабские издания, однако заняли «осторожную позицию». «США потребовалось шесть месяцев, чтобы оценить свои возможности и прийти к разумному решению, против которого Израиль так и не выступил»,— подчеркнул один из источников Ynet. Он подчеркнул, что еврейское государство заинтересовано в стабильной Сирии и что оттепель с режимом господина аш-Шараа может дать Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) повод оставить те позиции, которые она заняла на юге Сирии после краха Башара Асада.

Сообщение, что Израиль кардинально меняет свою позицию по Сирии, появилось после того, как 14 мая господин Трамп провел в Саудовской Аравии историческую встречу с сирийским лидером. По итогам переговоров на высшем уровне глава Белого дома заявил, что Вашингтон рассчитывает на нормализацию отношений с Дамаском и даже готов снять с него санкции, действовавшие с 1979 года. В ходе выступления на американо-саудовском инвестиционном форуме глава Белого дома выразил надежду, что новое правительство Сирии «преуспеет в стабилизации страны и сохранении мира».

По данным Ynet, между Сирией и Израилем в этом месяце даже состоялся раунд конфиденциальных переговоров о нормализации отношений. Со стороны еврейского государства на консультациях присутствовал руководитель оперативного управления ЦАХАЛа генерал-майор Одед Басюк. Переговоры прошли в Азербайджане — стране, которая уже принимала у себя консультации между Израилем и Турцией, посвященные деэскалации по сирийскому вопросу. Первые сообщения, что Сирия и Израиль ведут консультации, появились еще 7 мая, когда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило: страны инициировали опосредованные переговоры при помощи ОАЭ в целях укрепления доверия.

Это серьезный поворот в политике Израиля. Еще 23 февраля 2025 года Биньямин Нетаньяху говорил, что его страна добивается «полной демилитаризации» в южных районах Сирии и гарантий безопасности для друзского меньшинства — этноконфессиональной группы, которая проживает в ряде стран Ближнего Востока. Тогда же израильский лидер заявил, что формирования, лояльные действующему правительству в Дамаске, не должны двигаться на юг, к границам Израиля.

Основные опасения Израиля были связаны не только с радикальными взглядами действующего правительства Сирии, но и с его нестабильными позициями. Военная разведка еврейского государства еще 5 мая этого года констатировала, что режим, возглавляемый Ахмедом аш-Шараа, «хрупок и не имеет реального контроля над большей частью Сирии». «Побережье, контролируемое алавитами (конфессиональным сообществом, выходцами из которого были беглый президент Башар Асад и его окружение.— “Ъ”), остается верным Асаду, турецкие и курдские силы доминируют на севере, а бедуинские племена господствуют на юго-востоке. Юго-западный угол не является приоритетом для Дамаска»,— констатировал источник Ynet.

Как отмечала военная разведка Израиля, переходное правительство в Дамаске располагает только 60 тыс. легковооруженных боевиков, а Турция, которая считается основным донором действующих властей в Сирии, не может помочь в формировании официальной армии из-за финансовых проблем. Однако, вероятно, из-за изменения в позиции США все эти проблемы перестали волновать еврейское государство.

Нил Кербелов