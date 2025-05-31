Снятие ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине и задержание руководителей ПАО ТГК-14

Цифры недели

Курс рубля к доллару укрепился и обновил двухлетние минимумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель и совладелец ПАО ТГК-14 Константин Люльчев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Руководитель и совладелец ПАО ТГК-14 Константин Люльчев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 21 раз увеличились поставки игристых вин из Белоруссии в Россию в первом квартале 2025 года.

Фрукты и ягоды в России за год подорожали на 26%.

По букве закона

Росприроднадзор направил иски на сумму более 84,9 млрд руб. к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе.

Следствие проверяет версию о возможной причастности украинских спецслужб к подрыву первого заместителя мэра Ставрополя и ветерана СВО Заура Гурциева.

Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед собственниками по единой форме.

Руководители и совладельцы генерирующей компании ПАО ТГК-14 задержаны в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Отставки и назначения

Oлимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин занял должность заместителя генерального директора FONBET.

Цитаты недели

«Надо их душить!» (президент Владимир Путин о работе зарубежных IT-сервисов, действующих против России).

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине,— ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России» (канцлер ФРГ Фридрих Мерц о снятии ограничений на поставку Украине дальнобойных ракет).

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось… Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это правда. Но если это и есть его цель, то это приведет к падению России!» (президент США Дональд Трамп о массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины).

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом» (основатель Telegram Павел Дуров ответил на обвинения в зависимости от государственных структур).

«"Симпсоны" уже 40 лет показывают любящую крепкую семью с тремя детьми, а вымирающая Россия не создала чего-то похожего» (митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о сериале «Симпсоны» и популяризации семейных ценностей).

Инициативы недели

Верховный суд предложил снизить наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков «без цели сбыта».

Мосбиржа запустит с 4 июня торги фьючерсом на биткойн.

Минтранс намерен ужесточить требования к водителям, которые пересеклись на дороге со скорой помощью, пожарными, полицией и другим спецтранспортом с мигалками.

Сделки недели

Россия и Сербия продлили контракт о поставках российского газа до 30 сентября.

«Балтика» расширяет присутствие на рынке Саудовской Аравии.