Снятие ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине и задержание руководителей ПАО ТГК-14
Чем запомнилась неделя 26–30 мая: цитаты, цифры и факты
Цифры недели
Курс рубля к доллару укрепился и обновил двухлетние минимумы.
Руководитель и совладелец ПАО ТГК-14 Константин Люльчев
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В 21 раз увеличились поставки игристых вин из Белоруссии в Россию в первом квартале 2025 года.
Фрукты и ягоды в России за год подорожали на 26%.
По букве закона
Росприроднадзор направил иски на сумму более 84,9 млрд руб. к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе.
Следствие проверяет версию о возможной причастности украинских спецслужб к подрыву первого заместителя мэра Ставрополя и ветерана СВО Заура Гурциева.
Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед собственниками по единой форме.
Руководители и совладельцы генерирующей компании ПАО ТГК-14 задержаны в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве.
Отставки и назначения
Oлимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин занял должность заместителя генерального директора FONBET.
Цитаты недели
«Надо их душить!» (президент Владимир Путин о работе зарубежных IT-сервисов, действующих против России).
«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине,— ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России» (канцлер ФРГ Фридрих Мерц о снятии ограничений на поставку Украине дальнобойных ракет).
«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось… Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это правда. Но если это и есть его цель, то это приведет к падению России!» (президент США Дональд Трамп о массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины).
«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом» (основатель Telegram Павел Дуров ответил на обвинения в зависимости от государственных структур).
«"Симпсоны" уже 40 лет показывают любящую крепкую семью с тремя детьми, а вымирающая Россия не создала чего-то похожего» (митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о сериале «Симпсоны» и популяризации семейных ценностей).
Инициативы недели
Верховный суд предложил снизить наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков «без цели сбыта».
Мосбиржа запустит с 4 июня торги фьючерсом на биткойн.
Минтранс намерен ужесточить требования к водителям, которые пересеклись на дороге со скорой помощью, пожарными, полицией и другим спецтранспортом с мигалками.
Сделки недели
Россия и Сербия продлили контракт о поставках российского газа до 30 сентября.
«Балтика» расширяет присутствие на рынке Саудовской Аравии.