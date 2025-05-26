В Сербии сообщили о продлении газового контракта с РФ до конца сентября

Россия и Сербия продлили действующий контракт на поставки российского газа в объеме 6,1 млн куб. м в сутки до 30 сентября. Продление соглашения было оформлено в виде приложения к текущему договору и подписано в конце прошлой недели. Об этом сообщил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость газа для Сербии останется на уровне €290 за 1 тыс. кубометров, при этом цена привязана к стоимости нефти и не изменится. Господин Баятович отметил, что для населения стоимость газа не вырастет, а для промышленности может даже снизиться при отсутствии серьезных потрясений на рынке. «При таком расположении газ для домашних хозяйств, конечно, не будет дорожать, а газ для экономики будет дешевле»,— сказал он в эфире РТС.

Господин Баятович отметил, что продление договора гарантирует стабильность газоснабжения страны на ближайшие месяцы. Ранее в марте министр Ненад Попович, курирующий в сербском правительстве вопросы международного экономического сотрудничества, выразил надежду на выгодные условия в долгосрочном соглашении с Россией и успешное сотрудничество с российской стороной. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко говорил, что Москва учитывает интересы Сербии и старается сохранить дружественные энергетические отношения.