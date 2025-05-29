С валюты какой спрос

Российская валюта уверенно укрепляет позиции — курсы доллара и юаня относительно нее обновили двухлетние минимумы. На стороне рубля играет сезонный фактор в виде высокого предложения валюты со стороны экспортеров и низкого спроса на нее импортеров, платежи которых уже на 50% идут в рублях. В отсутствие эскалации геополитической ситуации и при сохранении жесткой политики Банка России курс доллара может опуститься до 75 руб./$. При сохранении тренда аналитики допускают введение ограничительных мер со стороны финансовых властей: слишком сильный рубль может создать проблему для бюджета РФ.

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29 мая курс доллара на внебиржевом рынке достигал отметки 77,46 руб./$, минимального значения с 15 мая 2023 года. Это на 2,4 руб. (3%) ниже значений закрытия среды. Двухлетний минимум обновил и курс китайской валюты. В ходе торгов на Московской бирже курс юаня снижался до 10,84 руб./CNY, минимума с 30 мая 2023 года. Даже с учетом коррекции во второй половине дня курсы ведущих валют остаются на 1,2–1,3% ниже значений закрытия прошлой недели.

Укреплению рубля способствовало несколько факторов, ключевым из которых является продолжающееся снижение спроса на валюту на внутреннем рынке. По данным Банка России, в апреле покупки иностранной валюты на биржевом и внебиржевом рынках сократились на 17%, до 1,8 трлн руб., минимума с тех пор, как в июне 2024 года на Московской бирже прекратились торги долларом и евро. Наиболее сильно упали покупки доллара — почти на 23%, до 592 млрд руб.

Спрос на валюту снижается, несмотря на восстановление импорта. Согласно данным ЦБ, в апреле импорт товаров и услуг достиг $30,6 млрд, прибавив за месяц 5,5% и превысив показатель апреля прошлого года на 8,9%. Однако все большая часть импорта оплачивается рублями, что ведет к падению спроса на валюту.

По оценке управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова, уже более 50% внешнеторговых операций производятся в рублях. Годом ранее российская валюта занимала немногим более 40%.

Снижается спрос на валюту и со стороны резидентов, которые снижают объемы вывода капитала из России. Как отмечают аналитики ПСБ, если в январе общий объем прироста иностранных активов у резидентов составил $7,7 млрд, то в апреле — лишь $2,9 млрд.

«Эта тенденция, с одной стороны, является следствием высокой привлекательности рублевых активов из-за продолжительной жесткости ДКП Банка России, с другой — необходимости использовать собственные ресурсы на развитие бизнеса в условиях существенного ограничения доступа к заемному капиталу»,— отмечает Денис Попов.

В таких условиях даже завершение налогового периода, что традиционно ведет к уменьшению предложения валюты со стороны экспортеров, не оказало влияния на движение курсов. Тем более что компании могут продавать ее сверх необходимого в целях подготовки рублевой ликвидности для уплаты дивидендов. Например, в мае—июне 2024 года, по данным Банка России, крупнейшие экспортеры продавали 108–116% от валютной выручки против 93% в среднем в предыдущие месяцы с начала года. В ближайшие две недели дивиденды выплатят несколько крупных экспортеров (ЛУКОЙЛ, «Татнефть», «Фосагро», «Акрон») на сумму почти 517 млрд руб.

В сложившихся условиях укрепление рубля может продолжиться. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) курс доллара может находиться в диапазоне 75–82 руб./$, курс юаня — 10,4–11,4 руб./CNY. Сдерживающим фактором для более сильного снижения курсов зарубежных валют будут возрастающие риски исполнения бюджета, который с учетом правок, внесенных на этой неделе, рассчитан исходя из курса доллара до 94,3 руб./$ (ранее 96,5 руб./$). «Средняя цена барреля российской нефти в результате пересмотра была понижена с 6,7 тыс. до 5,3 тыс. руб. Значит, при цене барреля 4,5–5 тыс. руб. дефицит бюджета может на 5–15% превысить плановые показатели»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В случае дальнейшего снижения курса доллара дефицит бюджета будет расти, что увеличивает вероятность введения новых мер со стороны финансовых властей.

К ним можно отнести словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля, сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервах. «Возможны полная отмена обязательной продажи валютной выручки, активный выпуск нерезидентов со счетов типа “С”, ослабление ограничений на вывод капитала, снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции»,— перечисляет Михаил Васильев. Ранее эти меры доказали свою эффективность и смогут развернуть текущий тренд на укрепление рубля. Решение правительства отменить обязательную репатриацию валюты в июле 2022 года дало многомесячный импульс для роста курса доллара США, итогом которого стало возвращение этих требований в октябре 2023 года.

Виталий Гайдаев