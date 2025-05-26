Алексей Ягудин стал заместителем гендиректора «Фонбета»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин занял должность заместителя генерального директора «Фонбета», сообщила пресс-служба компании. Он возглавит направление по работе с социальными и благотворительными инициативами, а также будет курировать новые спортивные проекты, направленные на развитие адаптивного и массового спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ягудин (справа) и управляющий акционер FONBET Валентин Голованов

Фото: Fonbet Алексей Ягудин (справа) и управляющий акционер FONBET Валентин Голованов

Фото: Fonbet

«Привыкнуть к новой роли, без сомнения, поможет не только спортивный опыт, но и мое многолетнее участие в благотворительной программе "ДоброFON" в качестве амбассадора. Компания "Фонбет" очень много делает для развития и популяризации российского спорта и ведет систематическую работу по продвижению адаптивного спорта, помощи ветеранам, талантливым спортсменам и реализации множества важных социальных проектов»,— заявил Алексей Ягудин.

После вступления в новую должность господин Ягудин примет участие в проекте «Вызов», в рамках которого «ДоброFON» строит спортивные площадки, где смогут заниматься колясочники, ампутанты, люди с нарушениями слуха и зрения. В 2024 году было открыто десять площадок в Москве, в этом году спортивные объекты появятся в Санкт-Петербурге, Туле, Рязани, Челябинске, Магнитогорске и Курске.

С 2022 года господин Ягудин является амбассадором благотворительной программы «ДоброFON». Ежегодно он становится гостем инклюзивных футбольных соревнований «Стальная воля» и Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея, которые проходят при поддержке "Фонбета". На этих мероприятиях Алексей Ягудин проводит мастер-классы, делится личным спортивным опытом, встречается и общается с участниками, вручает награды победителям. В 2025 году в рамках «Стальной воли» был создан дивизион «Лига героев», в котором выступают ветераны СВО. Также они принимают участие в Фестивале адаптивного хоккея. В этом году оба мероприятия объединили рекордное количество участников — 2,5 тыс. человек.

«В годовщину великого праздника — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — хотел бы особенно отметить, что одним из крупнейших проектов 2025 года для нас и Алексея Ягудина стал проект ''Города Героев'', приуроченный к этой дате. В течение года в 18 городах воинской славы и трудовой доблести "ДоброFON" совместно с благотворительным фондом ''Память поколений'' реставрирует памятники и улучшает оснащение социальных учреждений, где проживают ветераны. Алексей как главный амбассадор проекта посещает практически каждый город-участник, чтобы оценить качество и масштаб проделанной работы, лично пообщаться с ветеранами, в том числе Великой Отечественной войны. Мы гордимся нашей Победой и стремимся внести свой скромный вклад в повышение качества жизни наших ветеранов» — сказал управляющий акционер «Фонбета» Валентин Голованов. Он также сообщил, что за последние годы было реализовано свыше 300 социально-значимых проектов. Вложения в социальное направление в 2024 году составили более 1,5 млрд руб., а в этом году компания планирует удвоить эту сумму.