Подрыв расследуют как убийство

Следствие проверяет версию о возможной причастности украинских спецслужб к подрыву первого заместителя мэра Ставрополя гвардии майора в отставке Заура Гурциева. Чиновник, в недалеком прошлом участвовавший в СВО, а затем в программе «Время героев», погиб при срабатывании взрывного устройства, которое принес на встречу его знакомый. Пока дело расследуется как убийство, но вскоре квалификация может быть изменена на теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с места взрыва

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС Кадр с места взрыва

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Взрыв на улице Чехова (204-й квартал Ставрополя) прогремел около полуночи 28 мая. Момент взрыва попал на установленную во дворе видеокамеру, которую впоследствии изъяли следователи. На записи видно, как к стоящему на тротуаре Зауру Гурциеву подошел молодой человек с небольшой сумкой через плечо и протянул ему руку. В этот момент и произошел взрыв. Оба скончались на месте.

Гвардии майор в отставке Заур Гурциев был назначен первым замглавы администрации Ставрополя 23 сентября 2024 года, после успешного обучения в программе «Время героев» по привлечению участников СВО в управление гражданским сектором. В 2012 году он окончил Военную академию связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного Минобороны РФ в Санкт-Петербурге по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «инженер». С 2007 года служил в вооруженных силах РФ. Возглавлял Центр боевого управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны одной из армий, осуществлял взаимодействие авиации с сухопутными войсками. Как сообщалось на сайте «Времени героев», офицер Гурциев руководил воздушной частью операции по взятию Мариуполя. В частности, он «внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность, в том числе поразить базу снабжения «Азова»» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также медалями Суворова и Жукова.

Личность молодого человека, который принес на встречу с заммэра взрывное устройство, установили быстро. Им оказался 29-летний Никита Пеньков, он с начала мая снимал квартиру в доме, перед которым и произошло ЧП.

По факту происшествия следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц особо опасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств). Как уточнили в СКР, у обоих погибших зафиксированы многочисленные телесные повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. «Имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства (СВУ)»,— сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю. По предварительной информации, мощность СВУ составляла до 200 г в тротиловом эквиваленте и имела поражающие элементы. Привести его в действие, по мнению силовиков, могли дистанционно, а самого смертника использовать вслепую. Впрочем, не исключена и версия умышленного использования молодым человеком гранаты: на видео можно различить, как Пеньков непосредственно перед взрывом производит рукой какие-то манипуляции в кармане.

Доклад о ходе следствия по этому делу затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, Никита Пеньков и Заур Гурциев познакомились в одной из соцсетей и вели друг с другом переписку. Про взрывника известно, что он родился в станице Темижбекской Краснодарского края, где и сейчас живут его родители и большинство знакомых. Одна из сестер Никиты замужем за гражданином Ирака и уехала в эту страну. Родственники Пенькова рассказали журналистам, что он никогда не связывался с плохими компаниями и был патриотом. Десять лет назад Никита отслужил срочную службу. Правда, один из его бывших сослуживцев в беседе с корреспондентом “Ъ” назвал Никиту Пенькова «забитым и странным».

«Лунатизмом страдал. Даже ночью с вилкой над офицером (во время службы в армии.— “Ъ”) стоял, тот чуть спросонья инфаркт не заработал»,— рассказал он. По его словам, общаться с парнем было тяжело.

В 2023 году Никита Пеньков стал работать кинологом в отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Однако в последнее время нигде официально не работал. Пытался стать актером или моделью. На личной странице господина Пенькова на портале «Все кастинги.ру» он охарактеризовал себя как трудоголика целеустремленного и ответственного. Там же он написал, что не имеет опыта, но «все схватывает на лету».

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким Заура Гурциева. Господин Владимиров напомнил, что лично знал погибшего, был его наставником во время стажировки в рамках программы «Время героев». По его словам, господин Гурциев должен был пройти еще один блок обучения и перейти в краевое правительство на должность заместителя министра ЖКХ. Он сообщил, что у погибшего остались вдова и трое детей, и пообещал оказать всемерную поддержку семье и матери погибшего. Отец офицера умер год назад.

Александра Ларинцева, Пятигорск