Подрыв расследуют как убийство
Следствие определяется с версией гибели первого замглавы Ставрополя
Следствие проверяет версию о возможной причастности украинских спецслужб к подрыву первого заместителя мэра Ставрополя гвардии майора в отставке Заура Гурциева. Чиновник, в недалеком прошлом участвовавший в СВО, а затем в программе «Время героев», погиб при срабатывании взрывного устройства, которое принес на встречу его знакомый. Пока дело расследуется как убийство, но вскоре квалификация может быть изменена на теракт.
Кадр с места взрыва
Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС
Взрыв на улице Чехова (204-й квартал Ставрополя) прогремел около полуночи 28 мая. Момент взрыва попал на установленную во дворе видеокамеру, которую впоследствии изъяли следователи. На записи видно, как к стоящему на тротуаре Зауру Гурциеву подошел молодой человек с небольшой сумкой через плечо и протянул ему руку. В этот момент и произошел взрыв. Оба скончались на месте.
Гвардии майор в отставке Заур Гурциев был назначен первым замглавы администрации Ставрополя 23 сентября 2024 года, после успешного обучения в программе «Время героев» по привлечению участников СВО в управление гражданским сектором. В 2012 году он окончил Военную академию связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного Минобороны РФ в Санкт-Петербурге по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «инженер». С 2007 года служил в вооруженных силах РФ. Возглавлял Центр боевого управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны одной из армий, осуществлял взаимодействие авиации с сухопутными войсками. Как сообщалось на сайте «Времени героев», офицер Гурциев руководил воздушной частью операции по взятию Мариуполя. В частности, он «внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность, в том числе поразить базу снабжения «Азова»» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).
Награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также медалями Суворова и Жукова.
Личность молодого человека, который принес на встречу с заммэра взрывное устройство, установили быстро. Им оказался 29-летний Никита Пеньков, он с начала мая снимал квартиру в доме, перед которым и произошло ЧП.
По факту происшествия следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц особо опасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств). Как уточнили в СКР, у обоих погибших зафиксированы многочисленные телесные повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. «Имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства (СВУ)»,— сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю. По предварительной информации, мощность СВУ составляла до 200 г в тротиловом эквиваленте и имела поражающие элементы. Привести его в действие, по мнению силовиков, могли дистанционно, а самого смертника использовать вслепую. Впрочем, не исключена и версия умышленного использования молодым человеком гранаты: на видео можно различить, как Пеньков непосредственно перед взрывом производит рукой какие-то манипуляции в кармане.
Доклад о ходе следствия по этому делу затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин.
По предварительным данным, Никита Пеньков и Заур Гурциев познакомились в одной из соцсетей и вели друг с другом переписку. Про взрывника известно, что он родился в станице Темижбекской Краснодарского края, где и сейчас живут его родители и большинство знакомых. Одна из сестер Никиты замужем за гражданином Ирака и уехала в эту страну. Родственники Пенькова рассказали журналистам, что он никогда не связывался с плохими компаниями и был патриотом. Десять лет назад Никита отслужил срочную службу. Правда, один из его бывших сослуживцев в беседе с корреспондентом “Ъ” назвал Никиту Пенькова «забитым и странным».
«Лунатизмом страдал. Даже ночью с вилкой над офицером (во время службы в армии.— “Ъ”) стоял, тот чуть спросонья инфаркт не заработал»,— рассказал он. По его словам, общаться с парнем было тяжело.
В 2023 году Никита Пеньков стал работать кинологом в отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Однако в последнее время нигде официально не работал. Пытался стать актером или моделью. На личной странице господина Пенькова на портале «Все кастинги.ру» он охарактеризовал себя как трудоголика целеустремленного и ответственного. Там же он написал, что не имеет опыта, но «все схватывает на лету».
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким Заура Гурциева. Господин Владимиров напомнил, что лично знал погибшего, был его наставником во время стажировки в рамках программы «Время героев». По его словам, господин Гурциев должен был пройти еще один блок обучения и перейти в краевое правительство на должность заместителя министра ЖКХ. Он сообщил, что у погибшего остались вдова и трое детей, и пообещал оказать всемерную поддержку семье и матери погибшего. Отец офицера умер год назад.