Дуров: я русский, и скорее умру, чем стану чьим-то активом

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил по видеосвязи на форуме свободы в Осло, организованном американской НКО Human Rights Foundation (HRF). Предприниматель в ответ на обвинения в зависимости от той или иной государственной структуры заявил, что он русский. Люди, которые обвиняют его в чем-то, мало что знают о его жизненном пути и роли мессенджера и социальной сети «Вконтакте» в защите свободы слова, убежден господин Дуров.

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Фото: Oslo Freedom Forum Павел Дуров

Фото: Oslo Freedom Forum

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моем жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram, какую роль "ВКонтакте" и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе»,— отметил Павел Дуров. Трансляция велась на YouTube-канале норвежского форума.

Павел Дуров должен был лично присутствовать на форуме HRF, однако суд во Франции отклонил его запрос на выезд из страны. Это уже второй отказ в поездке за рубеж за последнее время. 20 мая бизнесмену запретили полететь в США на переговоры с инвесторами.