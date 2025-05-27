«Балтика» расширяет присутствие на рынке Саудовской Аравии

Пивоваренная компания «Балтика» заключила соглашение с новым дистрибьютором для выхода в Джидду. Договоренность была достигнута на международной выставке Saudi Food Show, прошедшей в Эр-Рияде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу «Балтики» (есть у «Ъ»), на выставке компания представила линейку безалкогольных напитков. В нее вошли безалкогольное пиво «Балтика 0.0», фруктовая серия «Балтика 0», а также энергетические напитки TGR Force Energy и Piranha’s Slam.

Продукция «Балтики» до этого была представлена в крупных торговых сетях Эр-Рияда. Также она договорилась с компанией-партнером Al Sheeba Trading о расширении ассортимента, новых заказах и увеличении каналов сбыта. В ближайшие месяцы «Балтика» намерена сосредоточиться на расширении партнерской сети в Саудовской Аравии и увеличении ассортимента.

Как выяснил «Ъ», «Балтика» ищет возможность прибрести готовый бизнес по производству снеков. Эксперты считают, что за счет снеков «Балтика» сможет продвинуть основные свои пивные бренды, но сделать это будет непросто из-за высокой конкуренции среди производителей пива.

Подробности — в материале «Ъ» «Пивовары наломали сухарей».