Союзное шампанское

В первом квартале 2025 года продажи белорусского игристого вина в России увеличились более чем в 20 раз. Такой резкий рост связан с низкой базой и тем, что после введения заградительных пошлин на вина из недружественных стран российские дистрибуторы стали больше завозить напитки в том числе из Белоруссии. В республике, которая теперь входит в топ-10 стран по продажам данной продукции в РФ, нет своей достаточной сырьевой базы, а местные вина разливаются из виноматериалов, ввозимых из третьих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Продажи в российской рознице ввезенного из Белоруссии игристого вина в первом квартале 2025 года увеличились более чем в 21 раз год к году, до 11,8 тыс. декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных алкогольной компании Luding Group. Белоруссия впервые вошла в топ-10 стран по продажам данной продукции в РФ. Как сообщал ранее “Ъ”, активные поставки вина из соседнего государства начались еще летом 2024 года, когда российский дистрибутор алкоголя — «Винтренд Ритейл Групп» получил декларацию соответствия на импорт напитков Минского завода виноградных вин.

После введения Россией продовольственного эмбарго в 2014–2016 годах продукция из Белоруссии стала нередко демонстрировать аномальный рост поставок в Россию. По данным аналитического центра Milknews, с 2013 года по февраль 2020-го только в категории сыров соседняя республика нарастила долю среди импортеров в три раза, с 25% до 85%. Кроме того, выросли поставки креветок и красной рыбы.

Аномально выраженный рост поставок белорусского игристого вина связан в основном с низкой базой, говорит руководитель WineRetail Александр Ставцев. По его словам, производители завозят виноматериал из других стран и разливают у себя. В то время как в Россию завозить так виноматериал нельзя, уточняет эксперт. В Ladoga (производитель и дистрибутор алкоголя) соглашаются, что, вероятнее всего, это балк, разливаемый по бутылкам в Белоруссии, а затем ввозимый в РФ. Скорее всего, это попытка отдельных игроков предложить недорогой аналог просекко, которое заметно выросло в цене после введения новых пошлин и акцизов, отмечают в компании. Согласно постановлению правительства РФ от 29 июля 2024 года, ставка на импорт вина из недружественных стран была установлена на уровне 25%, но не менее $2 за 1 л, против 20% от таможенной стоимости товара ранее.

Крупнейшие производители игристых вин в России в январе—апреле 2025 года Выйти из полноэкранного режима Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) «Абрау-Дюрсо» 968 -7 «Кубань-Вино» 822 6 «Игристые вина» 474 -6 «Союз-Вино» 353 -8 Симферопольский винодельческий завод 276 50 Дербентский завод игристых вин 275 -5 «Золотая балка» 238 -16 «Салют Алко» 221 9 Дербентская винодельческая компания 165 79 «Фанагория» 150 9 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

По данным аналитиков Luding Group, в январе—марте также активно росли продажи у игристого вина из Чили — на 158%, до 10,4 тыс. дал, и Армении — на 18%, до 18,37 тыс. дал. У наиболее массового импортного игристого, наоборот, наблюдается спад продаж: у продукции из Италии — на 30%, до 1,21 млн дал, из Франции — на 32%, до 159 тыс. дал, Испании — на 37%, до 101 тыс. дал.

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По оценке председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, массового притока игристого из Белоруссии крупная сетевая розница пока не отмечает — его доля в ассортименте ритейлеров составляет примерно 0,5%, доля чилийского игристого — около 1%. Тем не менее он отмечает, что для торговых сетей это направление поставок новое и сейчас оно активно развивается.

Среди импортной продукции продолжается перераспределение объемов в категории вин низкого и среднего ценового сегментов, объясняет руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко.

Реализуемые объемы поступают из стран, способных предложить комфортную цену потребителям, добавляет эксперт.

Снижение продаж игристого вина в РФ в начале 2025 года прежде всего обусловлено превышением спроса над предложением и частичным переходом из дешевого сегмента игристых на сидры и пивные напитки, имитирующие игристые вина, указывает Александр Ставцев. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—апреле 2025 года продажи игристого вина в России снизились на 5,2%, до 6,4 млн дал. При этом в первом квартале продажи сидра, пуаре и медовухи увеличились на 13,6%, до 2,639 млн дал.

По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в первые четыре месяца года было произведено 4,8 млн дал игристого вина, что на 7% больше год к году. Производство игристого вина зависит от характеристик сырья. В 2024 году белые сорта винограда созрели раньше обычного, из-за чего заметная часть урожая больше подходит для тихих белых, а не игристых вин, объясняет Александр Ставцев. Особенно сильно недостает продукции в низком ценовом сегменте, поэтому сейчас дистрибуторы стараются везти его откуда только получается и где ставка пошлин пониже, добавляет эксперт. Ранее импортеры также начали тестировать поставки игристого «Салтон Просекко Розе» и «Салтон Просекко» из Бразилии (см. “Ъ” от 24 июля 2024 года).

Владимир Комаров