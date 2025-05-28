Последний шанс за первый раз

Верховный суд (ВС) РФ предложил Госдуме снизить «избыточные» наказания за ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков «без цели сбыта». Судьи хотят сократить максимальные сроки лишения свободы по ряду статей УК и засчитывать время в СИЗО как «день за полтора», а не «день за день». А тех, кто впервые попался со «значительным размером», ВС предлагает отправлять не в тюрьму, а на лечение. Правозащитник и адвокат одобряют инициативу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Во вторник, 27 мая, пленум Верховного суда представил свой законопроект, смягчающий наказание за незаконный оборот наркотических и психотропных средств «без цели сбыта». Прежде всего судьи предлагают снизить максимальный срок за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку таких веществ «для личного потребления». В случае с крупным размером (ч. 2 ст. 228 УК РФ) — с 10 до 5 лет лишения свободы, а при особо крупном (ч. 3 ст. 228 УК РФ) — с 15 до 10 лет (см. таблицу размеров для разных видов наркотических веществ). Авторы поясняют, что действующие предельные сроки «излишне суровы» и очень редко назначаются судами.

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Также ВС предлагает не лишать свободы человека, впервые совершившего следующие преступления: незаконный оборот наркотиков в значительном размере без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), незаконное культивирование наркотических растений (ч. 1 ст. 231 УК РФ), подделка рецептов на наркотические вещества (ст. 233 УК РФ). Верховный суд объясняет инициативу тем, что именно эти преступления «зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица».

Сейчас максимальное наказание по этим статьям УК — три года колонии. Если законопроект будет принят, то суд сможет обязать виновных «пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию» вместо лишения свободы.

Еще ВС предлагает возможность отсрочки от отбытия наказания для людей, впервые осужденных по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот в крупном размере) и признанных наркозависимыми. Для этого есть важное условие: суд должен назначить виновному не больше пяти лет лишения свободы. В период отсрочки такой человек должен пройти курс лечения и социальную реабилитацию, а затем воздерживаться от употребления наркотиков минимум два года. После этого суд сможет освободить его от отбытия наказания. Сегодня такая схема работает для осужденных по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ.

Наконец, ВС хочет по-новому учитывать время, проведенное под стражей. Сейчас один день в СИЗО для осужденных по ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК РФ приравнивается к одному дню лишения свободы в общем сроке, как у осужденных за терроризм и шпионаж. Судьи предлагают засчитывать день в СИЗО за полтора, как для бытовых преступлений.

«Законопроект, не предусматривая кардинальной либерализации уголовно-правовой политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, снижает избыточную репрессию имеющихся норм в отношении ограниченного числа вовлеченных в совершение преступлений лиц, в том числе больных наркоманией, молодежи»,— говорится в пояснительной записке.

ВС подготовил законопроект во исполнение поручения президента, которое было дано после встречи с Советом по правам человека 4 декабря 2023 года. Тогда член совета Ева Меркачева сообщила Владимиру Путину, что «по народной 228-й статье» суды в среднем назначают от 8 до 18 лет лишения свободы. «В некоторых колониях число юношей и девушек по 228-й статье достигает уже 80%»,— сказала она. В итоге глава государства поручил профильным ведомствам проанализировать законодательство и правоприменительную практику. «Я абсолютно уверена, что законопроект сократит численность людей в колониях. Причем туда не попадут молодые люди, которые совершили преступление впервые,— прокомментировала “Ъ” инициативу Ева Меркачева.— Это тот возраст, когда они создают семьи, получают образование. То есть мы сохраним наш потенциал». Впрочем, она добавляет, что сейчас «крайне мало» реабилитационных центров, поэтому выполнение требования пройти лечение может быть затруднено.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн считает законопроект ВС примером разумного подхода государства к подобным преступлениям. «Судебная статистика на протяжении последнего десятилетия подтвердила избыточность репрессии уголовного закона по отношению к лицам, осужденным за хранение наркотических средств без цели сбыта. Поэтому справедливо и обоснованно снизить меру уголовной ответственности и сосредоточиться не на наказании, а на лечении от наркомании»,— сказал адвокат “Ъ”.

Эмилия Габдуллина