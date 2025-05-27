Госдума приняла закон о защите прав жильцов многоквартирных домов

Госдума в третьем чтении приняла закон, который обязывает управляющие компании отчитываться перед жильцами многоквартирных домов по единой форме. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уточнил, что документ принят в ответ на жалобы граждан о ненадлежащем оказании жилищно-коммунальных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех. Это позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой»,— написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Как добавил спикер Госдумы, в 2024 году в парламент поступило более 1,1 тыс. жалоб на работу управляющих компаний. По его словам, практически все обращения были коллективными.

В пояснительной записке к закону сказано, что в Жилищном кодексе прописана обязанность управляющих компаний ежегодно отчитываться о проделанной работе. При этом требования к форме такого отчета в документе не прописаны.