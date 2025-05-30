Reuters: США и «евротройка» готовят резолюцию с осуждением действий Ирана

США и «евротройка» (Великобритания, Франция и Германия.— "Ъ") готовят проект резолюции с обвинением Ирана в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их информации, они могут представить документ на следующем ежеквартальном заседании совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Фото: Vahid Salemi / AP Бушерская АЭС

Фото: Vahid Salemi / AP

По словам собеседников агентства, Вашингтон и европейские партнеры планируют доработать проект резолюции после того, как МАГАТЭ направит государствам-членам ежеквартальные отчеты по Ирану. Это должно произойти до следующего заседания совета, запланированного на 9 июня. МАГАТЭ также должно направить большой доклад об иранской ядерной проблеме.

«Мы ожидаем, что в докладе будет много откровений, но уже и так есть доказательства того, что Иран не выполняет свои обязательства по нераспространению»,— приводит Reuters слова неназванного европейского чиновника.

После выхода США в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого тремя годами ранее при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ, Иран нарастил запасы высокообогащенного урана. По данным МАГАТЭ, Тегеран примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД. По оценкам американских разведчиков, которые приводит The New York Times, Ирану потребуется от нескольких месяцев до года, чтобы довести имеющийся у него уран до настоящего ядерного оружия. Оно требует топлива, обогащенного на 90%. В июне 2024 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что Иран достиг уровня обогащения 60%.

Анастасия Домбицкая