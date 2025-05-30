Бывшего директора «Росатома» по строительству посадили на 12 лет

Мещанский райсуд Москвы вынес приговор бывшему директору по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадию Сахарову и экс-гендиректору компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Геннадий Сахаров был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере, а Элгуджи Кокосадзе — в ее даче (ч. 5 ст. 291 УК). Первому назначено 12 лет строгого режима и штраф в 100 млн руб. Элгуджи Кокосадзе, которого взяли под стражу в зале суда, отсидит восемь лет.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Геннадий Сахаров на заседании суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным обвинения, «Оргэнергострой» являлся крупным подрядчиком госкорпорации, участвовал, например, в различных работах в Троицком институте термоядерных исследований, а также вел строительство на объектах, где проводились пусконаладочные работы и запуск испытательных стендов. За взятки, как полагает следствие, топ-менеджер корпорации взялся лоббировать интересы подрядчика при заключении контрактов.

По договоренности с Элгуджи Кокосадзе Геннадий Сахаров устроил к нему на должность помощника гендиректора «Оргэнергостроя» с окладом в 700 тыс. руб. подругу своей жены Юлию Пермякову. Она отдала супруге господина Сахарова свою карточку, на которую и было перечислено 32,4 млн руб. Эту сумму и признали взяткой. Самой госпоже Пермяковой за это полагалось по 10 тыс. руб. ежемесячно. Процесс над фигурантами, не признававшими вину, длился с осени прошлого года.

Николай Сергеев