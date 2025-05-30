Глава региона встретился с зампредом правительства

Зампредседателя Правительства Александр Новак в рамках рабочего визита в Пермь совместно с губернатором Дмитрием Махониным посетили передовые научно-технологические центры и познакомился с продукцией промпредприятий региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Как сообщает пресс-служба губернатора, Александр Новак познакомился с работой Пермского НОЦ. Ежегодно здесь разрабатывается и передается промышленным предприятиям более 100 конкурентоспособных технологий. НОЦ организует взаимодействие ведущих вузов и промышленных предприятий для решения актуальных технологических задач. В прошлом году он получили статус научно-производственного центра по развитию беспилотных авиационных систем (БАС).

Также Александр Новак посетил «Центр исследования керна и пластовых флюидов». Этот центр является одним из крупнейших инвестиционных проектов компании «ЛУКОЙЛ» на территории Пермского края. Сейчас оба центра работают как единый научный комплекс. Это позволяет совместить разные методы исследования в одном месте, например, изучения керна, пластовых флюидов и технологий увеличения нефтеотдачи.

Александр Новак и Дмитрий Махонин обсудили развитие экономики Пермского края. Глава Прикамья рассказал о росте валового регионального продукта (ВРП), развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, о приоритетных проектах государственного частного партнерства. Кроме того, стороны обсудили реализацию программы по газификации, создание новых высокотехнологичных мест, в том числе в рамках Особой Экономической Зоны. Также губернатор представил ключевые инвестпроекты региона.

Вице-премьер отметил, что Пермский край за последние пять лет серьезно продвинулся в экономическом плане – по показателям ВРП, инвестициям, а также в разработке и развитии современных технологий, роботизации. Александр Новак обратил внимание на то, что в регионе большое внимание уделяется вопросу производительности труда. «Кроме того, у Прикамья есть планы по развитию креативных индустрий. Это, в том числе, возможность для самореализации пермяков. Я уверен, что все задачи будут выполнены и со стороны Правительства мы будем оказывать поддержку», – подчеркнул Александр Новак.

В рамках визита в Пермь вице-премьер посетил выставку отечественных роботехнических решений для бизнеса, образования, медицины и промышленности в технопарке Morion Digital.

Дмитрий Махонин отметил, что для региона важна поддержка правительства РФ. «Сегодня посетили ряд предприятий края. Добыча и переработка полезных ископаемых — это база нашей экономики. Но мы понимаем, что опорой для нас также являются предприятия машиностроения, ИТ-компании. По доле ВРП этот сектор обгоняет нефтегазодобычу и переработку. Обсудили также развитие технопарков, масштабных проектов», — резюмировал губернатор.