Житель Псковской области разгромил две остановки на Полюстровском проспекте

Около трех часов дня 29 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник бьет стекла на автобусной остановке у дома 84 по Полюстровскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал 27-летнего жителя Псковской области, ранее судимого за распространение наркотиков. Выяснилось, что он разгромил не одну, а две остановки. Размер материального ущерба устанавливается. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала подозреваемого в погроме троллейбуса на севере Петербурга. Безработный петербуржец разбил палкой два стекла транспортного средства.

Андрей Маркелов