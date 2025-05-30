Полиция задержала подозреваемого в погроме троллейбуса на севере Петербурга

Полицейские 29 мая задержали у дома 26 по улице Демьяна Бедного 36-летнего неработающего жителя Красногвардейского района, которого заподозрили в погроме троллейбуса на Светлановском проспекте, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). Известно, что инцидент случился на остановке у дома 123 в ночь на 28 мая. Задержанный с палкой в руках расколотил два стекла в транспортном средстве и скрылся.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жительница Петербурга разбила окно отдела полиции на улице Кораблестроителей и бросила в помещение бутылку с зажигательной смесью.

Андрей Маркелов