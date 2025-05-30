Минздрав отменил регистрацию еще 10 препаратов индийской компании Jodas Expoim

Из государственного реестра лекарственных средств исключены десять препаратов от индийской Jodas Expoim. Ранее сегодня стало известно, что гендиректор компании Парсад Сингх Шаши Шанкар заключен под стражу на два месяца. Он проходит по делу о взятке в крупном размере. Сегодня же в реестре появилась информация об отмене регистрации аналога «Оземпика», который Jodas Expoim зарегистрировала в начале года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Согласно информации из реестра, отменена регистрация антибиотиков «Ципролакэр», «Азнам Дж», «Имипенем и Циластатин Джодас», «Меропенем Джодас», «Тациллин Дж», «Метролакэр» и «Новаклав». Также регистрации лишились препарат «Веремед», применяемый при болях в кишечнике, болеутоляющее средство «Пленалгин» и таблетки от боли в горле «Терасил».

Во всех десяти решениях об отмене регистраций сказано, что это сделано на основании п. 4 ст. 32 федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Согласно этому пункту, регистрация препарата отменяется, если владелец регудостоверения не предоставил властям информацию, которая может повлечь за собой необходимость внесения изменений в документы в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат.

Виктория Колганова