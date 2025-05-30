В Таганроге поднимут цены за проезд

В Таганроге поднимут цену за проезд в автобусах и трамваях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, тариф на проезд в автобусах вырастет до 40 руб. при оплате наличными и до 38 руб. при безналичной оплате. Билет на трамвай за наличные можно будет приобрести за 35 руб., при безналичном расчете — за 33 руб.

Рост тарифа за проезд в трамвае в муниципалитете объяснили тем, что «за два года стоимость электроэнергии выросла с 7,79 до 10,16 руб.», а еще «увеличились расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте трамваев, расходы по эксплуатации и содержанию остановочных павильонов».

Поднять стоимость проезда в автобусах администрацию Таганрога просили перевозчики, так как иначе они не смогут поддерживать транспорт в рабочем состоянии, соблюдать графики и обновлять парк.

Наталья Белоштейн