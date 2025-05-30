Путин разрешил вводить внешнее управление при срыве госконтракта в военное время

Президент России Владимир Путин подписал указ о деятельности компаний в период действия военного положения. При неисполнении государственного контракта, следует из документа, в компаниях можно будет вводить внешнее управление и приостанавливать права акционеров. Указ размещен на портале опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В документе говорится, что Минпромторг может вводить внешнее управление, когда это необходимо «в целях исполнения договорных обязательств». Указ затрагивает, в частности, авиастроительные и судостроительные компании, а также их субподрядчиков. Ответственной за оценку работы предприятий назначена рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии.

В «Ростехе» прокомментировали «Ъ» подписанный президентом указ. «Сложное время диктует жесткие меры. Наша задача — выполнять решения государства. "Ростех", как ключевая машиностроительная корпорация, понимает свою ответственность перед страной и делает все для выполнения важнейших государственных задач»,— сообщили в компании. В госкорпорации уточнили, что «Ростех» многие годы исполняет гособоронзаказ «на высоком уровне» — почти 100%.