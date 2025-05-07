На экранах развернулась драма

Совокупные сборы фильмов в первую половину майских праздников достигли 833,7 млн руб. против 681,2 млн руб. годом ранее, в то время как число зрителей, пусть и незначительно, но сократилось — с 2,2 млн до 2,1 млн человек. Основную кассу принесла военная драма «В списках не значился», но, отмечают эксперты, в целом кинотеатрам не хватило репертуарного разнообразия, которое помогло бы привлечь больше аудитории в кинозалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино с 1 по 4 мая (первая половина майских праздников). Из них следует, что общий бокс-офис фильмов за это время составил 833,7 млн руб. при посещаемости 2,1 млн человек. Средняя цена на билет составила 439 руб. Годом ранее совокупные сборы в первую половину майских праздников были на уровне 681,2 млн руб., тогда сеансы посетили 2,2 млн человек. Средняя цена на билет с 25 апреля по 12 мая 2024 года варьировалась от 353,4 до 365,7 руб.

Большую часть репертуара на первой половине майских праздников в этом году составляли российские релизы, как и годом ранее. Лидером по бокс-офису 1–4 мая стала военная драма «В списках не значился» (в прокате с 1 мая, сборы за период — 235,4 млн руб.). На втором месте — фильм «Кракен» от студии «Тритэ» (начало проката с 17 апреля; 223,5 млн руб.), замыкает тройку продолжение франшизы «Батя» (3 апреля; 104 млн руб.). В топ-5 также попали картины для детей: «Сокровища гномов» (1 мая; 80,8 млн руб.) и «Денискины рассказы» (24 апреля; 60,5 млн руб.).

Из зарубежных релизов в официальном прокате 23 млн руб. собрал американский хоррор «Оно. Новая глава», 17,3 млн руб.— мультипликация «Очи» (США, Финляндия, Великобритания). Так же, как и годом ранее, с 1 по 15 мая кинотеатры решили отказаться от альтернативного проката (контент, не имеющий официального правообладателя в РФ). При этом в прошлом году это привело к падению посещаемости кинозалов (см. “Ъ” от 14 мая 2024 года). «Лидерами» по средней посещаемости стали якутская спортивная драма «Диодорова. Против течения» (21 человек), фильмы «Каруза» (14 зрителей) и «Алдан» (12 человек).

В целом совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 45 млрд руб., это на 15% выше показателей 2023 года, следует из данных ЕАИС Фонда кино. Число проданных билетов, наоборот, сократилось: со 126,1 млн в 2023 году до 123,7 млн. В результате, как неоднократно отмечали участники рынка, сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты. Например, на новогодних праздниках в Москве средний чек достигал 721 руб., по стране — около 479 руб. (см. “Ъ” от 9 января).

Рост суммы сборов в первые майские праздники гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев связывает с выходом картины «В списках не значился»: «При этом "Батя 2. Дед" за стартовый уикенд собрал около 546 млн руб., в то время как экранизация романа Бориса Васильева —235,4 млн руб.». В результате бокс-офис этого года хотя и опережает прошлогодние показатели, все равно не является удовлетворительным для кинотеатров, считает господин Исаев. Основная причина — отсутствие разнообразного репертуара, который мог бы привлечь в залы аудиторию из разных сегментов.

Достаточно долго на майские праздники выходили исключительно голливудские фильмы, напоминает гендиректор «Централ Партнершип» (ЦПШ; дистрибутор фильма «В списках не значился») Вадим Верещагин: «Прошло пять лет, и сейчас появился тот российский продукт, который в состоянии конкурировать за зрителей на праздники». По оценке топ-менеджера, совокупно за первые майские праздники кинотеатры уже заработали более 900 млн руб., это третий результат в истории для этого периода. «Раньше такое было только в 2018–2019 годах, когда студия Marvel выпускала свои франшизы»,— напоминает господин Верещагин. Пока в ЦПШ не раскрывают прогнозы по ожидаемому бокс-офису «В списках не значился», но, по их данным, «первый уикенд уже превзошел смелые ожидания, предстоит еще вторая половина майских праздников».

Юлия Юрасова