СКР сообщил о предотвращенном теракте в Москве

Следственный комитет России сообщил, что на территории Москвы готовился теракт. Его планировал мужчина, которого координировали украинские спецслужбы, добавили в ведомстве. Во время оперативных мероприятий был обнаружен схрон со взрывчаткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации

Ведомство уточнило, что злоумышленник планировал взорвать бомбу в общественном месте. При обыске у фигуранта изъяли телефон, в нем нашли переписку с куратором. Там же было указано место в лесопарке, где находился схрон.

Мужчина уже обвиняется в публичном оправдании терроризма. Против него также возбудили еще одно уголовное дело о подготовке к совершению теракта. Преступника арестовали по ходатайству следствия.

Неделей ранее ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт во время празднования 80-летия Победы в Калиниграде. Он планировал устроить взрыв на пути парадной колонны российских военнослужащих. За это украинский куратор пообещал мужчине $205 тыс.

Никита Черненко