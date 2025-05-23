ФСБ: в Калининграде задержан россиянин, планировавший теракт на 9 мая

ФСБ задержала гражданина России, который, по версии следствия, планировал устроить взрыв на пути парадной колонны военнослужащих во время празднования 80-летия Победы в Калининграде. Ранее мужчина 2000 года рождения вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию, а в апреле 2025-го связался с украинским куратором через Telegram и получил от него задание о совершении теракта 9 мая, заявили в ведомстве.

Согласно материалам уголовного дела, при подготовке взрыва мужчине поручили прийти на репетицию парада Победы в Калининграде. «5 мая сделал фотографии мест скопления людей и военной техники, за что получил $150 в криптокошельке. (Позже куратор.— “Ъ”) сообщил, что необходимо осуществить установку из тайника взрывного устройства, за что обещал $205 тыс.»,— заявил задержанный на допросе.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической (ч. 3 ст. 205.1 УК) и диверсионной деятельности (ч. 3 ст. 281.1 УК). Задержанного заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следственные мероприятия еще продолжаются.