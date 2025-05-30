Логистический центр Wildberries в Сарапуле введут в эксплуатацию в июне

Складской комплекс объединенной компании Wildberries и Russ в Сарапуле введут в эксплуатацию в июне, пишет «ТАСС». Общая площадь склада составит 53 тыс. кв. м. В операционной зоне площадью 22 тыс. кв. м будет установлен двухуровневый автоматический сортировочный конвейер, способный обрабатывать до 800 тыс. единиц товара в сутки. В настоящее время у компании функционирует сортировочный центр в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, сдача объекта переносилась несколько раз. На момент одобрения заявки компании на резидентство на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сарапул» в 2020 году, его планировали открыть до конца 2022 года. В рамках ПМЭФ-2024 года глава Удмуртии Александр Бречалов сказал, что логоцентр торжественно откроют летом 2024 года, однако спустя время глава города Виктор Шестаков обозначил сроком сдачи объекта конец 2024 года. После этого открытие логоцентра Wildberries перенесли на март 2025 года.

Размер инвестиций в строительство логистического комплекса в 2020 году оценивался в 2,5 млрд руб. Для обеспечения его работы планируют нанять 2,5 тыс. работников. Объем налоговых поступлений от реализации проекта к 2029 году в бюджет Удмуртии, по данным пресс-службы муниципалитета, составит 1,4 млрд руб. Сарапул получит порядка 220 млн руб.

Подробнее о строительстве логистического центра Wilberries читайте в материале «Складно предлагают».