«Наблюдатели настроены скептически»
Дмитрий Дризе — о перспективах новой встречи в Стамбуле
В Кремле осудили украинскую формулу «сначала документы, потом переговоры». Ранее Москва предложила Киеву провести техническую встречу в Стамбуле для того, чтобы обменяться меморандумами об условиях прекращения огня. Украинские представители заявили, что свои предложения отправили и теперь ждут российского ответа. Таким образом, возобновление диалога на сегодня оказалось под вопросом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что многое теперь зависит от позиции США.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Коса вновь нашла на камень. Москва предлагает: давайте встретимся в Стамбуле 2 июня и обменяемся меморандумами, где, как известно, должны быть прописаны условия прекращения огня. Киев отвечает, мол, давайте сначала обменяемся, потом встретимся, нужно же знать, что в дальнейшем обсуждать. Представители украинской делегации при этом утверждают, что свой документ в Россию отправили. В Кремле заявляют, что оппонент ведет себя неконструктивно, тем не менее там ждут ответа из Киева насчет Стамбула: да или нет. При этом Москва отдельно подчеркивает, что раскрывать свои условия прекращения огня не собирается.
Что будет дальше, предсказать несложно: вмешается Дональд Трамп, и, скорее всего, переговоры состоятся. Может быть, не в понедельник, может быть, позже, может быть, даже не в Стамбуле. Это не суть важно. Главный вопрос в другом — есть ли шанс на реальное продвижение к миру? Потому что эти меморандумы могут стороны не устроить. Они встанут и разойдутся. Абсолютное большинство наблюдателей настроены скептически.
В СМИ больше обсуждают не переговоры, а то, решится ли Трамп на новые антироссийские меры. Новый жесткий санкционный законопроект находится в Сенате, не исключено, что он будет поставлен на голосование. Президент США с этим явно не торопится, однако его риторика уже изменилась. Пишут, что в Белом доме недовольны и Стамбулом. Поскольку считают, что Турция придерживается больше пророссийских позиций. Это вопрос спорный. В любом случае переговоры намного лучше, чем ничего.
Другая обсуждаемая тема — это немецкие ракеты. Есть такая версия, что Украина будет проводить нечто похожее на отверточную сборку. То есть формально Берлин никакие Taurus никуда не поставляет, однако у Киева внезапно появятся новые дальнобойные средства поражения. Впрочем, можно предположить, что все это также элемент давления на Российскую Федерацию. Вашингтон, с одной стороны, оставляет дверь открытой, с другой, намекает, что она может закрыться. Европа дает понять, что уже давно разочаровалась, и требует с Москвой более не церемониться, при этом газ российский продолжает покупать. Действует Старый Свет все-таки с оглядкой на Америку.
Россия повторяет свой излюбленный тезис, что главное — это устранение первопричин кризиса. Трамп дал срок две недели, после этого он, возможно, окончательно разочаруется в российском потенциальном партнере или начнет разочаровываться, или его настроение еще больше ухудшится. Вариантов здесь много. СМИ по этому поводу откровенно иронизируют, мол, сколько раз он уже собирался прекратить противостояние и за день, и за месяц. Вот и 100 дней прошло, и май уже заканчивается. А воз и ныне там.
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