«Наблюдатели настроены скептически»

В Кремле осудили украинскую формулу «сначала документы, потом переговоры». Ранее Москва предложила Киеву провести техническую встречу в Стамбуле для того, чтобы обменяться меморандумами об условиях прекращения огня. Украинские представители заявили, что свои предложения отправили и теперь ждут российского ответа. Таким образом, возобновление диалога на сегодня оказалось под вопросом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что многое теперь зависит от позиции США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Коса вновь нашла на камень. Москва предлагает: давайте встретимся в Стамбуле 2 июня и обменяемся меморандумами, где, как известно, должны быть прописаны условия прекращения огня. Киев отвечает, мол, давайте сначала обменяемся, потом встретимся, нужно же знать, что в дальнейшем обсуждать. Представители украинской делегации при этом утверждают, что свой документ в Россию отправили. В Кремле заявляют, что оппонент ведет себя неконструктивно, тем не менее там ждут ответа из Киева насчет Стамбула: да или нет. При этом Москва отдельно подчеркивает, что раскрывать свои условия прекращения огня не собирается.

Что будет дальше, предсказать несложно: вмешается Дональд Трамп, и, скорее всего, переговоры состоятся. Может быть, не в понедельник, может быть, позже, может быть, даже не в Стамбуле. Это не суть важно. Главный вопрос в другом — есть ли шанс на реальное продвижение к миру? Потому что эти меморандумы могут стороны не устроить. Они встанут и разойдутся. Абсолютное большинство наблюдателей настроены скептически.

В СМИ больше обсуждают не переговоры, а то, решится ли Трамп на новые антироссийские меры. Новый жесткий санкционный законопроект находится в Сенате, не исключено, что он будет поставлен на голосование. Президент США с этим явно не торопится, однако его риторика уже изменилась. Пишут, что в Белом доме недовольны и Стамбулом. Поскольку считают, что Турция придерживается больше пророссийских позиций. Это вопрос спорный. В любом случае переговоры намного лучше, чем ничего.

Другая обсуждаемая тема — это немецкие ракеты. Есть такая версия, что Украина будет проводить нечто похожее на отверточную сборку. То есть формально Берлин никакие Taurus никуда не поставляет, однако у Киева внезапно появятся новые дальнобойные средства поражения. Впрочем, можно предположить, что все это также элемент давления на Российскую Федерацию. Вашингтон, с одной стороны, оставляет дверь открытой, с другой, намекает, что она может закрыться. Европа дает понять, что уже давно разочаровалась, и требует с Москвой более не церемониться, при этом газ российский продолжает покупать. Действует Старый Свет все-таки с оглядкой на Америку.

Россия повторяет свой излюбленный тезис, что главное — это устранение первопричин кризиса. Трамп дал срок две недели, после этого он, возможно, окончательно разочаруется в российском потенциальном партнере или начнет разочаровываться, или его настроение еще больше ухудшится. Вариантов здесь много. СМИ по этому поводу откровенно иронизируют, мол, сколько раз он уже собирался прекратить противостояние и за день, и за месяц. Вот и 100 дней прошло, и май уже заканчивается. А воз и ныне там.

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Дмитрий Дризе