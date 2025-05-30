В Башкирии запретили продавать энергетики в зданиях культуры и образования

Курултай Башкирии принял закон «Об установлении запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории Республики Башкортостан». Как сообщила пресс-служба регионального парламента, энергетики нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта. Ограничения вводятся с 1 сентября.

«Для обеспечения соблюдения запрета будет разработано положение о региональном государственном контроле в этой области»,— говорится в пресс-релизе.

По мнению авторов инициативы, учреждения образования, здравоохранения, организации культуры и спортивные заведения должны «транслировать идею осознанного отношения человека к своему здоровью». Продажа в них потенциально опасной для здоровья продукции недопустима, поскольку «нормализует» ее потребление в глазах покупателя.

Наталья Балыкова