В Самарской области волейбольный клуб проверяют на возможные долги по зарплате

Начата проверка в отношении автономной некоммерческой организации «Волейбольный клуб "Нова"» из Новокуйбышевска. Она проводится по ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В клубе «Нова» информацию не комментируют. Однако в октябре 2018 года в публичную плоскость попал аналогичный скандал. Спортсмены пожаловались на то, что клуб не платит им зарплату более трех месяцев.

Тогда же региональное министерство спорта сообщило, что обязательства по финансированию команды на год были выполнены в полном объеме. Прежний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил чиновникам помочь клубу погасить долги по зарплате.

Георгий Портнов